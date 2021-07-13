Ринок NFT: до чого призвів експеримент DW з продажу токена?

DW виставила на аукціон цифрові права на відеоролик, аби дослідити новий ринок NFT - невзаємозамінних токенів. Нині аукціон завершено, тож можна підбити підсумки.
Стане продаж на аукціоні NFT-токенів успішним чи ні, вирішує "спільнота", переконаний Свен Ваґенкнехт (Sven Wagenknecht). Він є співзасновником журналу про криптоіндустрію BTC-Echo і спостерігає за ринком цифрових сертифікатів автентичності - або NFT (non-fungible token) - невзаємозамінних токенів - ще з часу його появи. Саме популярність акції серед митців, музикантів та інфлюенсерів допомагає досягти ширшого охоплення та "відповідного настрою", розповідає експерт.
До експерименту DW з продажу на аукціоні NFT-токена, про який ми писали раніше, частина "спільноти" поставилася радше критично. Принаймні реакції, які акція викликана на Twitter, свідчать про скепсис. "Підтримувати журналістів і при цьому руйнувати планету за допомогою жахливого мистецтва - це не є хорошою стратегією", - так коментували акцію в соцмережі. Таким чином користувачі відреагували на те, що кошти, отримані на аукціоні, підуть на підтримку правозахисної організації "Репортери без кордонів", і розкритикували високі витрати електроенергії під час виробництва NFT-токенів за допомогою технології блокчейн на платформі Ethereum.
Ще одна користувачка написала: "Не приєднуйтеся ще й до цього. Це обман та відмивання грошей".
Та попри численні застереження, DW все ж таки провела експеримент із NFT, аби спробувати більше дізнатися про цей ринок.
DW-аукціон завершився увечері середи, 17 листопада. Цьому передували 24 години, під час яких було зроблено лише три ставки. Переміг на аукціоні колекціонер під псевдонімом @podre. За 0,1337 одиниці у криптовалюті Ether @podre придбав перший NFT-токен DW під назвою PressFreedomX30 (DW 2021).
У перерахунку це складає близько 600 доларів США. Платформа для проведення аукціонів foundation.app отримає 15 відсотків від виторгу, решту буде перераховано "Репортерам без кордонів".
Багато хто покладає на ринок NFT-токенів великі надії. У першу чергу, це митці, які сподіваються, що зможуть таким чином знайти покупців для своїх творів. Віртуальну нерухомість у комп'ютерних іграх також уже продавали як NFT. Голлівудські студії своєю чергою також відкрили невзаємозамінні токени, використовуючи їх як інструмент для маркетингового просування фільмів про супергероїв Marvel.
При цьому процес завжди відбувається однаково. За допомогою NFT цифрові об'єкти можна перетворити на потенційно коштовні оригінали, які відрізнятимуться від копій.
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Як визначити, пощастило @podre придбати PressFreedomX30 (DW 2021) задешево щось цінне, чи він придбав цифровий об'єкт, який нічого не вартий? Хто визначає вартість NFT-токена? Під час проведення акції один користувач поставив саме це запитання: "У чому полягає унікальність Вашого NFT? Чи придбаю я таким чином щось, що увійде в історію німецьких ЗМІ? Чи, може, мені можна буде вирахувати цю суму з податків, адже вона піде на доброчинність?"
Хороше питання, на яке ми, однак, не можемо дати відповіді. Цей же користувач вказав, що придбав NFT із серії Bored Ape. "У цьому випадку я можу бути впевненим, що в разі перепродажу отримаю ту ціну, якої воно варте", - написав він у Twitter.
Ціна виникає за рахунок попиту. Однак на ринку невзаємозамінних токенів спостерігається певні закономірності. Якщо NFT одного разу вже вдалося продати за високу ціну, ця вартість за ним закріплюється.
Належність до певної колекції також може визначити ціну наперед. Як, наприклад, у випадку так званих криптопанків. Загалом 10 000 маленьких піксельних облич можна було ще доволі давно придбати як NFT. За даними їхнього винахідників Lava-Labs, жоден із них нині не вдасться придбати дешевше ніж за 400 тисяч доларів у перерахунку.
Якщо хтось хоче створити NFT, для цього, як правило, потрібна криптовалюта Ether. Вже на цьому етапі для переведення, скажімо, євро у цю криптовалюту доведеться сплатити чималу комісію. Потім доведеться витратитися на так зване "карбування" (Minting) - виробництво NFT. Після створення цифрового оригіналу потрібно також витратити гроші на виставляння токена на аукціон (Listing). Два останні процеси в ході акції DW, яка відбувалася на платформі аукціонів Foundation.App, обійшлися нам у перерахунку в 350 євро.
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Коли ЗМІ повідомляють про NFT, мова, як правило, йде про найбільші транзакції. Наприклад, як у випадку з продажем цифрового колажу митця Beeple за 69 мільйонів доларів у березні цього року. Або продаж за 750 тисяч доларів США у перерахунку NFT-сторінки газети The New York Times зі статтею про феномен цифрового мистецтва.
Однак варто поглянути на платформи на кшталт Opensea або Foundation, аби переконатися, що багато NFT взагалі не знаходять покупця. Тож ті, хто їх продає, не можуть повернути коштів, витрачених на Minting та Listing. Трохи нагадує "золоту лихоманку". Мало хто з шукачів золота розбагатів. На відміну від тих, хто продавав їм лопати та сита.