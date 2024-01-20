Шварценеґґер продав на аукціоні годинник за 270 тис євро

Шварценеґґер віз іменний годинник на аукціон у Кіцбюелі і планував продати його за 20 тисяч. Однак зірка не задекларувала хронометр і була оштрафована на митниці в Мюнхені.

Іменний годинник Арнольда Шварценеґґера, через який відомий актор Голлівуду і колишній губернатор американського штату Каліфорнія потрапив у курйозну історію на німецькій митниці, продано в австрійському місті Кіцбюель за 270 тисяч євро на аукціоні на захист клімату. Про це за підсумками благодійної вечері, що відбулася у готелі Stanglwirt 18 січня, повідомило видання Die Presse.

Увагу ЗМІ до лота привернули через те, що актора затримали на митниці в Мюнхені: він віз годинник Audemars Piguet для продажу на благодійному аукціоні, але не задекларував його. Вартість годинника зросла після затримання Шварценеґґера: сам актор оцінював його вартість у 20 тисяч євро, але стартова ціна лота становила 50 тисяч євро. На корпусі цього зразка вигравірувано зображення торса Шварценеґґера і написано Arnold Classic. Загалом у світі випущено 20 таких екземплярів.

На аукціоні в готелі Stanglwirt було виручено 1,31 мільйона євро - там також було представлено портрет "залізного Арні" пензля австрійського художника Крістофа Палашке, меч із фільму "Конан-варвар", в якому зіграв Шварценеґґер, сертифікат на можливість потренуватися з актором, а також лоти від інших благодійників. Виручені гроші спрямують до фонду "Кліматична ініціатива Шварценеґґера", який підтримує різні проєкти у сфері захисту екології, а також щорічно проводить "Австрійський світовий саміт".

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Шварценеґґера оштрафували на 35 тисяч євро

Арнольда Шварценеґґера затримали в аеропорту Мюнхена під час митного огляду за добу до початку аукціону. Баварські митники визнали екземпляр швейцарського годинника Audemars Piguet, виготовлений спеціально для нього, предметом розкоші. Правила Євросоюзу вимагають декларувати такі предмети, чого Шварценеґґер не зробив.

Митники оцінили вартість годинника в 26 тисяч євро. У підсумку Шварценеґґер був змушений заплатити німецькій митниці 35 тисяч євро: до вартості самого годинника додалися 5000 євро штрафу і 4000 євро податку. Половину всієї суми актор мав внести готівкою, через що йому довелося вирушити у відділення одного з банків у супроводі співробітника митниці.