Арнольда Шварценеґґера затримали в аеропорту Мюнхена

Представник митниці в Мюнхені підтвердив DW факт перевірки Шварценеґґера в аеропорту. Йдеться про ввезення товару, який підлягав обов'язковому декларуванню. За даними ЗМІ, Шварценеґґер мав при собі дорогий годинник.

Зазвичай таке трапляється з ним лише в кіно. Знаменитого голлівудського кіноактора Арнольда Шварценеґґера у середу, 17 січня, зупинили для огляду в аеропорту Мюнхена. Це підтвердив у розмові з DW офіційний представник митниці Томас Майстер (Thomas Meister). За його словами, йшлося про рутинну перевірку. У результаті з'ясувалося, що Арнольд Шварценеґґер порушив митні правила.

Винятка для VIP-персони німці робити не стали. Для оформлення голлівудському акторові довелося провести в аеропорту понад дві з половиною години, хоча формально не йшлося про затримання, підкреслили на митниці. "Приблизно о пів на п'яту вечора він покинув будівлю", - розповів DW Томас Майстер, відмовившись повідомити додаткові подробиці про порушення.

Ексклюзивний годинник Арнольда

За даними агентства dpa, Арнольд Шварценеґґер, прилетівши до баварської столиці рейсом із Лос-Анджелеса, не задекларував дорогий годинник, який згодом мав би знайти нового власника в одній із країн Євросоюзу. У такому разі спроба його безмитного ввезення є порушенням. "Якщо товар залишається в ЄС, необхідно заплатити податки і мита. Це стосується кожного", - зазначив представник митниці.

Газета Bild опублікувала фото зі Шварценеґґером на митниці. На знімку він в окулярах, чорній куртці з американським прапором на рукаві і прапором Каліфорнії на грудях. У нього в руках велика сіра коробка з годинником і прикріпленою запискою від руки: "For Austria. Arnold will bring with him". За даними газети, хронограф є унікатом, оскільки швейцарський виробник годинників класу люкс Audemars Piguet випустив їх у єдиному екземплярі спеціального для "залізного Арні". Офіційна ціна конкретно цього екземпляра невідома - сам Шварценеґґер нібито назвав цифру в 20 тисяч євро. Ціни на окремі моделі цієї фірми сягають сотень тисяч євро.

Архівне фото. Виставка в музеї виробника годинників Audemars Piguet Фото: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/picture alliance

Арнольд Шварценеґґер привіз годинник до Європи, щоб виставити на торги на благодійному аукціоні в австрійському Кіцбюелі. Це знаменитий на всю Європу гірськолижний курорт. Актор народився і виріс в альпійській республіці й досі часто приїжджає до Австрії. Кошти від торгів мали піти на захист клімату, якому Шварценеґґер приділяє особливу увагу.

Аналогічний благодійний аукціон пройшов у Кіцбюелі і минулого року. Актор привіз кілька унікальних особистих речей, включно з копією шкіряної куртки, в якій він знімався у фільмі "Термінатор-2", лижі американської олімпійської чемпіонки Ліндсі Вонн з автографом, а також картину, намальовану його другом, актором Сильвестором Сталлоне. Виручка від минулорічного аукціону перевищила 1,2 мільйона євро.

У захваті Шварценеґґер не був

На митниці не мають інформації про те, чи вирушив Шварценеґґер після цього прямо до Австрії. Представники відомства в розмові з кореспондентом DW також відмовилися повідомляти додаткові деталі щодо можливого штрафу, який загрожує знаменитому акторові та ексгубернатору Каліфорнії.

Як сам Шварценеґґер відреагував на огляд та інцидент із порушенням митних правил? "У захваті він не був", - так коротко описав DW реакцію актора речник головного управління митниці в Мюнхені Томас Майстер.