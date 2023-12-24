У ФРН пропонують запровадити податок солідарності з Україною

Шляхом податку можна буде фінансувати військову допомогу Києву, вважає голова "Ради мудреців" при уряді ФРН Моніка Шнітцер. На її думку, стягнення податку солідарності з платників податків ФРН цілком виправдане.

Голова Ради економічних експертів при уряді ФРН ("Ради мудреців") Моніка Шнітцер (Monika Schnitzer) закликала запровадити надбавку до податку на прибуток для надання допомоги Україні - податок солідарності з Україною (Ukraine-Solidaritätszuschlag).

"Особливі події вимагають особливих заходів. Запровадження податку солідарності з Україною як надбавки до прибуткового податку для надання військової допомоги могло б стати відповіддю на цей виклик", - пояснила Шнітцер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, оприлюдненому в суботу, 23 грудня.

Вона визнала, що такий захід був би непопулярним. "Але, зрештою, у цій війні йдеться і про нашу безпеку. Краще діяти зараз, ніж тоді, коли агресія Росії несподівано вимагатиме зовсім інших заходів", - наголосила голова "Ради мудреців".

Масштабна допомога Німеччини Україні

Вільна демократична партія (ВДП), що входить до складу правлячої нині у ФРН коаліції разом з соціал-демократами та зеленими, обіцяла раніше не допустити в Німеччині ані підвищення податків, ані тим паче запровадження нових.

21 грудня у міністерстві оборони Німеччини повідомили, що від початку російського вторгнення ФРН надала Україні військову допомогу загальним обсягом 5,97 мільярда євро. Крім того, цього року було оголошено про подальшу підтримку на загальну суму майже п'ять мільярдів євро, яка триватиме до 2028 року.

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