 У США випустили колекційну монету на честь опору українців РФ на Зміїному | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2022

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Новини

У США випустили колекційну монету на честь опору українців РФ на Зміїному

Як ідеться на сайті сувенірного магазину Білого дому, монету, присвячену опору українців на острові, доставлятимуть з кінця вересня. Її вартість - 100 доларів. 20 відсотків від прибутку підуть на допомогу українцям.

Зміїний з супутника у травні 2022

Зміїний з супутника у травні 2022

Сувенірний магазин Білого дому представив нову пам'ятну монету, присвячену опору українців Росії на острові Зміїний. Це дев'ята монета в серії "Історичні моменти" та 34-та - ​​в колекції "Історичні моменти американського президентства", наголошується на сайті крамниці.

Там нагадують, що одним із символів опору України у розв'язаній Росією війні стала відповідь захисників Зміїного російському крейсеру "Москва" на вимогу здатися. Відому фразу викарбували на одному з боків монети, де також зобразили військових на тлі крейсера, що тоне. Російський корабель, який погрожував Зміїному, був уражений 13 квітня і на другий день затонув у Чорному морі. З іншого боку монети розмістили зображення острова та герба України.

Частину прибутку спрямують на допомогу українцям

Зробити передзамовлення сувеніру можна вже зараз, а відправляти монети почнуть з 30 вересня. Доставка в Україну та країни НАТО буде безкоштовною. Вартість самої монети становить 100 доларів. 20 відсотків прибутку від продажу спрямують на допомогу українським жінкам і дітям.

Скріншот із сайту крамниці Білого дому з зображенням монети

Скріншот із сайту крамниці Білого дому з зображенням монети

Російські війська захопили острів Зміїний у перший день повномасштабної війни проти України, а його захисників взяли в полон. Частину з них повернули в Україну в межах обміну полоненими 24 березня. Втім, за даними міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, ще 75 військових зі Зміїного перебувають у полоні РФ.

30 червня після серії атак Збройних сил України по позиціях РФ на острові росіяни покинули Зміїний. Самі вони відхід називають "жестом доброї волі". 4 липня на острові знову замайорів український прапор.

На думку експертів, звільнення Зміїного може відкрити двері для експорту українського зерна з Одеси, що є критичним для економіки України та для глобального постачання продовольства.

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