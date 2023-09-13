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ЗСУ потопили російський "Тунець" у Чорному морі

Анастасія Шепелева
13 вересня 2023 р.

Сили оборони України знищили в Чорному морі російський патрульний катер "Тунець". До того внаслідок атаки на Севастополь пошкоджень зазнали десантний корабель і підводний човен РФ.

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Наслідки ракетного удару по Севастополю
Напередодні в Севастополі вразили російський десантний корабель і підводний човен (символічне фото з архіву)Фото: IMAGO/ITAR-TASS

Збройні сили України (ЗСУ) потопили черговий російський катер типу КС-701 "Тунець" у Чорному морі, повідомили Військово-морські сили (ВМС) у середу, 13 вересня.

"У північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - йдеться у повідомленні.

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Україна уразила десантний корабель і підводний човен РФ

Напередодні у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України повідомили про пошкодження великого російського десантного корабля і підводного човна внаслідок атаки на Севастополь в анексованому Росією Криму в ніч на 13 вересня.

За даними розслідувальної групи OSINT, були уражені десантний корабель проєкту 775 ("Ропуха" - Ropucha за класифікацією Північноатлантичного альянсу), а також підводний човен проєкту "Палтус", також відомого як "Варшав'янка" (Kilo за класифікацією НАТО).

Ресурс Oryx на підставі фото з соціальних мереж зробив висновок, що внаслідок атаки був повністю знищений десантний корабель класу "Мінськ". За інформацією видання Defense Express, виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону".

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