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ВМС України

Військово-морські сили України - вид українських збройних сил. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВМС України".

Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС України) є видом збройних сил України. Штаб ВМС України розташовано в Одесі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна отримає 73 мільйони євро технічної допомоги від Данії

Україна отримає 73 мільйони євро технічної допомоги від Данії 27.01.2022

Україна і Данія також домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку двосторонньої угоди з будівництва кораблів для прикордонників на базі української інфраструктури.
Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС

Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС 27.01.2022

Рамкова угода передбачає надання Україні кредиту на суму до 1,7 млрд. фунтів стерлінгів. Їх витратять на закупівлю двох протимінних кораблів, спільного будівництва восьми ракетних катерів та фрегата.
У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком

У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком 10.12.2021

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав інформаційною атакою заяву ФСБ РФ про те, що корабель ВМС України становив небезпеку для мореплавання в районі Керченської протоки.
Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони

Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони 13.11.2021

Будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ "Схід" буде пришвидшено - відповідне доручення дасть новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков за результатами робочої поїздки в Бердянськ.

Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС

Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС 22.08.2021

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відроджуватиме та зміцнюватиме свій військово-морський флот, щоб розблокувати та зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони.

ВМС України отримали перший Bayraktar TB2 - міноборони

ВМС України отримали перший Bayraktar TB2 - міноборони 15.07.2021

Оперативно-тактичні БПЛА Bayraktar TB2 турецького виробництва Україна вже закуповувала, але для ВМС нинішня поставка - перша.
У Чорному морі завершилися міжнародні навчання Sea Breeze-2021

У Чорному морі завершилися міжнародні навчання Sea Breeze-2021 10.07.2021

Військові навчання Sea Breeze-2021 у Чорному морі за участі 32 країн планово завершилися 10 липня. Командувач ВМС України відзвітував про виконання поставлених завдань у повному обсязі.
Київ звинуватив Москву в хакерських атаках на сайти ВМС та міноборони

Київ звинуватив Москву в хакерських атаках на сайти ВМС та міноборони 10.07.2021

Міністерство оборони України повідомило про хакерські атаки на власний сайт та портал Військово-морських сил України. Відповідальність за них у Києві покладають на Москву. Загрозу вдалося усунути.

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021) 09.07.2021

10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?

Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє велике будівництво

Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє "велике будівництво" 08.07.2021

Володимир Зеленський планує масштабну розбудову Військово-морських сил України за допомогою корветів та фрегату. Хоча ще нещодавно у ВМС хотіли обмежитися катерами.
Зеленський: У 2023 році Україна матиме новий військовий корабель

Зеленський: У 2023 році Україна матиме новий військовий корабель 04.07.2021

За словами Зеленського, Україна отримає новий сучасний військовий корабель, який вже будують в Туреччині.

Sea Breeze-2021: цього разу найбільші в історії навчань (28.06.2021) 28.06.2021

У Чорному морі розпочалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021. Нині ці маневри - наймасштабніші за всю історію навчань. У них беруть участь 5 000 військових з 32 країн. Яка мета Sea Breeze-2021?

"Повзуча анексія Чорного моря": як Росія перебирає контроль над водами України (03.05.2021) 03.05.2021

Закривши прохід іноземних військових кораблів поблизу узбережжя анексованого Криму, Росія намагається встановити контроль над певними зонами в Чорному морі. Як це відбувається і з якою метою?
Навчання Сі Бриз-2020 через пандемію COVID-19 змінять формат

Навчання "Сі Бриз-2020" через пандемію COVID-19 змінять формат 30.05.2020

Основна увага буде приділена відпрацюванню безпеки операцій в морі. Наземної частини навчань не буде.
Великобританія допоможе посилити інфраструктуру ВМС України

Великобританія допоможе посилити інфраструктуру ВМС України 13.02.2020

Великобританія допомагатиме розбудовувати інфраструктуру Військово-морських сил України, повідомив український міністр оборони Андрій Загороднюк.

США передадуть Україні три катери Island до кінця 2021 року - ВМС ЗСУ

США передадуть Україні три катери Island до кінця 2021 року - ВМС ЗСУ 29.01.2020

Перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже в травні 2021 року, повідомив начальник управління кораблебудування командування ВМС ЗС України Василь Радчук.

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