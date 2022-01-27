ВМС України

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021)

10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?