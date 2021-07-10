Київ звинуватив Москву в хакерських атаках на сайти ВМС та міноборони

Міністерство оборони України у п'ятницю, 9 липня, повідомило про хакерські атаки на інтернет-сторінку Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України та портал міноборони. У відомстві покладають відповідальність за ці атаки на Росію. "До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля", - зазначається на сайті українського міноборони.

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Як повідомляється, унаслідок атак на сайті ВМС України було опубліковано "деякі документи та переважно фейкові повідомлення" про міжнародні навчання Sea Breeze-2021 в басейні Чорного моря, які почалися 28 червня і завершуються в суботу, 10 липня.

При цьому в міністерстві наголошують, що оприлюднені документи не було отримало в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ. "Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення", - повідомляється на сайті відомства. За цими даними, DDoS-атаки проти офіційного сайту міноборони були безуспішними.

Станом на вечір 9 липня загрозу вдалося усунути, зазначається в повідомленні. Робота сайту ВМС має відновитися найближчим часом. "Уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі інтернет на належному рівні захисту", - повідомили у пресслужбі міноборони України.

У Росії поки не відреагували на закиди з боку Києва.

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Sea Breeze-2021 - наймасштабніші за всю історію цих навчань

Міжнародні навчання Sea Breeze-2021 стали наймасштабнішими за всю історію їх проведення з 1997 року. У них взяли участь п'ять тисяч військових, зокрема, 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу, а також 32 кораблі та 40 літаків. Як повідомлялося, для участі в навчаннях Sea Breeze-2021 ЗСУ та інші сили безпеки й оборони України забезпечили 24 з 32 кораблів і катерів, пошуково-рятувальне судно, 17 зі 40 літаків, 12 гелікоптерів, 80 одиниць озброєння і військової техніки та півтори тисячі українських військових.

Загалом у навчаннях у Чорному морі беруть участь 32 країни, серед яких США, Австралія, Болгарія, Бразилія, Великобританія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Румунія, Туреччина, Південна Корея і Японія. Перед початком маневрів Росія закликала США та їхніх союзників відмовитися від участі в них.