Навчання Sea Breeze-2021: що надихає Україну й турбує Росію

У Чорному морі стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2021 - наймасштабніші за останні 20 років. У чому їхня особливість, хто бере в них участь і чому Москва до останнього закликала США і союзників відмовитися від участі в маневрах? DW зібрала основні факти з відкритих джерел.

Що таке Sea Breeze?

Sea Breeze - щорічні багатонаціональні навчання, які проводяться відповідно до українсько-американського "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в питаннях військових відносин", підписаного оборонними відомствами двох країн у 1993 році. Перші маневри відбулися у 1997-му.

Американський есмінець USS Ross (DDG-71) в порту Одеси (27 червня 2021 року)

Згідно з домовленістю, Україна надає військову і цивільну інфраструктуру чорноморського узбережжя, а США підтримують навчання фінансово. У маневрах, як правило, беруть участь військові країн-учасниць і партнерів НАТО, перш за все з Чорноморського регіону. Разом вони відпрацьовують дії на морі і на суші. Росія в Sea Breeze участі не бере.

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Де проводяться навчання і скільки вони триватимуть?

Як оголосив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, навчання охоплять значний регіон півдня України: Одесу, Очаків, Дністровський лиман, Кінбурнську косу, острови Зміїний і Первомайський, дельту річки Дунай. Згідно з планом, Sea Breeze-2021 триватимуть 13 днів - з 28 червня по 10 липня.

Запуск протичовнової ракети на навчаннях Sea Breeze-2014

Яка програма й мета Sea Breeze-2021?

Навчання розділять на чотири основні фази: прибуття сил і розгортання пунктів управління, фаза злагодження сил, активна фаза, підбиття підсумків і згортання сил. Серед заходів у ході навчань називаються відпрацювання морського протистояння, маневри на суші, водолазні операції, операції з припинення морських операцій та відпрацювання протиповітряної оборони, протичовнова боротьба, пошуково-рятувальні операції.

За словами Руслана Хомчака, основна мета маневрів - підготовка штабів і підрозділів військово-морських сил України до виконання завдань відповідно до стандартів і процедур НАТО, а також отримання досвіду спільних дій під час проведення операцій, у тому числі у складі багатонаціональних сил з підтримки миру і безпеки.

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Які сили буде задіяно в навчаннях з боку України?

Для участі в навчаннях Sea Breeze-2021 українські Збройні сили та інші сили безпеки й оборони планують забезпечити 24 з 32 запланованих до участі в навчаннях кораблів і катерів, пошуково-рятувальне судно, 17 зі 40 літаків, 12 гелікоптерів, 80 одиниць озброєння і військової техніки та півтори тисячі українських військових.

Хто ще бере участь у маневрах?

Свою участь у Sea Breeze-2021 офіційно підтвердив шостий флот США. Про це повідомило американське посольство в Україні у своєму Twitter.

Крім того, у навчаннях беруть участь 32 країни. Серед них Австралія, Болгарія, Бразилія, Великобританія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Румунія, Туреччина, Південна Корея і Японія.

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Яка реакція Росії?

Посольство Росії у Вашингтоні закликало США і їхніх союзників у НАТО відмовитися від проведення Sea Breeze-2021. "Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні", - ідеться в заяві посольства у Twitter.

Які навчання проведе Україна у 2021 році?

У 2020 році на території України пройшло п'ять міжнародних військових навчань. Цього року їх очікують вже вісім, за участю 21 тисячі українських військовослужбовців і близько 11 тисяч іноземних військових. Крім Sea Breeze- 2021, повідомляється про українсько-американські навчання Rapid Trident-2021, українсько-британські Cossack Mace-2021, українсько-румунські Riverine-2021, українсько-британські Warrior Watcher-2021 і два українсько-польських маневри: Three Swords-2021 і Silver Saber-2021.