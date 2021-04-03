 Влітку в Україні відбудуться українсько-британські військові навчання Cossack Mace | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2021

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Влітку в Україні відбудуться українсько-британські військові навчання Cossack Mace

Спільні українсько-британські військові навчання Cossack Mace-2021, участь у яких візьмуть, зокрема, прикордонники, відбудуться влітку цього року, заявили у Держприкордонслужбі.

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020, що відбувалися у Львівській області

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020, що відбувалися у Львівській області

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) влітку 2021 року візьме участь у українсько-британських військових навчаннях Cossack Mace-2021, які планується провести на базі одного з навчальних центрів Збройних сил України (ЗСУ)а. Про це у суботу, 3 березня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"З 29 березня до 2 квітня прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчань, яка проходила на базі міжвидового центру підготовки підрозділів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці навчання мають поліпшити сумісність між військовими загонами Великобританії та України. Військові спільно плануватимуть і виконуватимуть операції батальйонно-тактичного рівня.

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Вісім міжнародних військових навчань в Україні за рік

Загалом цього року в Україні планується провести вісім багатонаціональних військових навчань за участі 21 тисячі українських та близько 11 тисячі іноземних учасників. Окрім, Cossack Mace-2021, разом з британськими військовими відбудуться навчання Warrior Watcher.

Минулого року Warrior Watcher були організовані у Миколаєві. Головною метою цих маневрів було вивчити досвід НАТО щодо захисту аеродромів та критичних об'єктів інфраструктури.

Також у 2021 році відбудуться українсько-американські навчання Rapid Trident та Sea Breeze, українсько-румунські Riverine та українсько-польські Three Swords і Silver Saber.

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