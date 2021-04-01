 Зеленський: ЗСУ здатні дати відсіч будь-кому, і це допомагає у дипломатії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2021

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Зеленський: ЗСУ здатні дати відсіч будь-кому, і це допомагає у дипломатії

Спроможність української армії дати відсіч будь-кому посилює позиції України в досягненні миру дипломатичним шляхом, вважає Володимир Зеленський.

ЗСУ

Навчання ЗСУ (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія спроможна дати відсіч будь-кому. Таку оцінку бойової дієздатності Збройних сил України (ЗСУ) верховний головнокомандувач дав у п'ятницю, 2 квітня, у відеозверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Щодо ситуації на Сході України. Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у "мінському" та "нормандському" форматах. Укотре наголошую: наша армія здатна дати відсіч будь-кому (...). І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Саме дипломатичним, який обрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій і повернення наших людей", - заявив Зеленський, цитує пресслужба президента України.

Український лідер також зазначив, що на цьому шляху Україна має повну та незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та США. "І одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Зеленський розцінив нинішню ескалацію на українсько-російському кордоні як"гру м'язами" Росією, котра, на його думку, в такий спосіб намагається тиснути на переговори.

Так само 1 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація з боку Російської Федерації на Сході України є системною та наймасштабнішою за останні роки. За даними розвідки міноборони України, Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі. Також у міноборони не виключили спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.

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