Росія та Білорусь планують військові навчання в березні

Міністерство оборони Росії в неділю, 7 березня, оголосило про проведення в березні двох спільних тактичних військових навчань з Білоруссю. У них візьмуть участь ВПС Росії і сили спеціальних операцій білоруської армії, йдеться в повідомленні.

Перше в поточному році спільне російсько-білоруське тактичне навчання пройде в період з 9 по 20 березня на полігоні "Поливно" в Ульяновській області РФ і буде присвячене миротворчій тематиці. Прибуття білоруських військових очікується 9 березня, а активна фаза навчання пройде в період з 16 по 19 березня.

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У маневрах буде задіяно з російського боку більше 400 військовослужбовців та близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки, а з білоруського - понад 80 військовослужбовців. Крім того, в навчанні братимуть участь два ударні вертольоти Мі-24 і шість транспортно-бойових вертольотів Мі-8АМТШ.

Навчання в Мінській області

Паралельно з 15 по 27 березня на полігоні "Осиповицький" в Мінській області будуть проходити спільні білорусько-російські тактичні навчання. Підрозділи російських і білоруських десантників відпрацюють спільні спеціальні дії посиленого парашутно-десантного батальйону в обороні і наступі вдень і вночі.

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Від Росії в цих навчаннях візьмуть участь близько 90 військовослужбовців, а від Білорусі - понад 400 осіб та близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.