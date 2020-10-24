 У Миколаєві проводять українсько-британські навчання ″Warrior Watcher-2020″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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У Миколаєві проводять українсько-британські навчання "Warrior Watcher-2020"

Головна мета двосторонніх навчань - ознайомитися з основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об'єктів інфраструктури за стандартами НАТО, кажуть у міноборони України.

Військові навчання

У Миколаєві за участю представників військово-морських сил, повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) і збройних сил Великобританії проводять українсько-британські навчання "Warrior Watcher-2020". Як повідомило в суботу, 24 жовтня, міністерство оборони України, головна мета цих маневрів - вивчити досвід НАТО щодо захисту аеродромів та критичних об'єктів інфраструктури.

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За словами заступника керівника навчання підполковника Сергія Максименка, було розглянуто "методику планування охорони та оборони аеродромів", яку застосовують британські збройні сили. Так само відпрацьовується оцінка ризиків щодо захисту аеродромів та інших важливих об'єктів.

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Крім того, навчання покликані підвищити рівень взаємосумісності між підрозділами ЗСУ та підрозділами охорони королівських військово-повітряних сил Великобританії, заявили в міноборони України.

У навчаннях беруть участь британські інструктори. Нинішні маневри - вже другі на базі 198-го навчального центру ВМС України, повідомляє інформаційне агентство "АрміяІнформ".

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