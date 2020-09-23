Зеленський відвідав навчання "Об'єднані зусилля-2020" на Миколаївщині і Херсонщині

Під час робочої поїздки в Миколаївську і Херсонську області президент України Володимир Зеленський спостерігав за ходом стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2020". Маневри проводяться із залученням певних органів військового управління Збройних сил України, органів управління інших складових сил оборони і позначенням дій військ.

Як повідомив у середу, 23 вересня, Офіс президента України, це - перші навчання такого рівня, які Україна проводить в статусі члена Програми розширених можливостей НАТО. "Це ще один сигнал потужної міжнародної підтримки України на захист своєї територіальної цілісності і безпеки в Європі. Наш бойовий досвід стає частиною навчально-бойових програм, які високо цінуються у всьому світі. Свідченням цього є участь у навчаннях представників наших держав-партнерів", - сказав Зеленський.

За словами командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного, підрозділи відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника, бій за оволодіння ротними опорними пунктами на першій позиції, а також застосування тактичного повітряного десанту.