Зеленський схвалив план допуску іноземців до маневрів в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав у понеділок, 8 лютого, ухвалений раніше Верховною Радою закон, що передбачає допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

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Згідно з даними пресслужби українського президента, затверджений план передбачає проведення восьми багатонаціональних навчань на території України. Йдеться зокрема про українсько-американські навчання "Репід Трайдент-2021", українсько-британські навчання "Козак Мейс-2021", українсько-американські навчання "Сі Бриз-2021", українсько-румунські навчання "Ріверайн-2021", українсько-британські навчання "Воріер Вотчер-2021", українсько-польські навчання "Три Мечі-2021" та "Сільвер Сейбер-2021".

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До участі в цих маневрах планується залучити загалом близько 21 тисячі українських військовослужбовців та близько 11 тисяч іноземних учасників.

Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України, зокрема за участю країн НАТО та Грузії, повідомляє сайт українського президента.