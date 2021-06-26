Найбільші за 20 років: Україна і США проведуть у Чорному морі військові навчання Sea Breeze

У Чорному морі в понеділок, 28 червня, розпочнуться міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Щорічні маневри організовують Україна і США. Навчання триватимуть до 10 липня. У них візьмуть участь понад 30 держав. Ці маневри можуть стати найбільшими за останні 20 років, пише інформагенція "Інтерфакс".

Десятки кораблів і літаків, тисячі вояків

У навчаннях візьмуть участь близько 3 тисяч вояків, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спецпризначення і водолазних команд. Навчання проводять за стандартами НАТО. Вони відбудуться в північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Про це раніше повідомляв командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

Американський ракетний есмінець USS Ross візьме участь у Sea Breeze. Про це повідомляло посольство США в Україні.

Головна мета навчань - підвищити сумісність підрозділів ВМС України і США та держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань для підтримання безпеки й миру в Чорноморському регіоні.

Навчання Sea Breeze проводять щорічно з 1997 року. Їх скасовували (або не планували) тільки у 2003, 2006 і 2009 роках, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

РФ закликала США та їхніх союзників відмовитися від участі в маневрах. Про це повідомляло посольство РФ у США на Twitter.

Інцидент із британським есмінцем поблизу Криму

Раніше цього тижня в Чорному морі поблизу Криму трапився інцидент навколо есмінця HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії. 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік корабля, а також про попереджувальне бомбометання з повітря, бо есмінець буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію Кримського півострова, стверджували в Москві.

Офіційний Лондон спростував це повідомлення. У МЗС Великобританії заявили, що по HMS Defender у Чорному морі не велося попереджувального вогню, а російська інтерпретація інциденту була "передбачувано неточною".

Пізніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пояснив, що корабель законно перебував у Чорному морі, рухався в українських водах і прямував із України до Грузії. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму, який є частиною суверенної української території.