Роботи й кібервійна: НАТО готується стримувати Путіна біля Чорного моря

Робот нагадує старанного селянина, який сапає грядки. Він заносить ківш над вологою глинистою землею і починає копати. Насправді робот знешкоджує міну. З укриття ним керує оператор - єфрейтор саперного взводу латвійського розвідувального батальйону. Працьовитий робот розчищає шлях силам 3-ї британської дивізії і 66-ї механізованої бригади збройних сил Туреччини, які здійснюють контратаку.

З-за обрію доноситься гуркіт - підтримку з повітря надають вертольоти "Пума" військово-повітряних сил Румунії. Артилерійський вогонь координують дрони - турецькі SERCE-II та іспанські RAVEN, які добре зарекомендували себе в Афганістані. Звуки стрілянини перекриває голос із гучномовців - командир турецької бригади полковник Ердоган Кочоглу англійською пояснює присутнім, в тому числі й журналістам, що відбувається на полі бою. Незабаром ворога, який посмів зазіхнути на румунську територію (зрозуміло, умовного і безіменного), переможено.

Стримування Путіна - пріоритет

Ми - на навчаннях НАТО Steadfast Defender 21 на батьківщині графа Дракули, поблизу містечка Чинку в Трансільванії. За навчаннями спостерігали міністр оборони й начальник генерального штабу збройних сил Румунії, а також адмірал Роберт Берк, очільник Об'єднаного командування об'єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО в Неаполі та, за сумісництвом, командувач військово-морських сил США в Європі та Африці. Неаполітанський штаб відповідає за всі операції Альянсу в Середземному і Чорному морях, на його південному фланзі.

Читайте також: Співпраця Росії і Китаю створює нові загрози для НАТО - Столтенберг

Дев'ять тисяч військових з двадцяти країн Альянсу плюс невідоме число бійців кіберфронту (їхні штабні пресрелізи регулярно згадували) беруть участь у навчаннях, які триватимуть з травня до кінця червня. Слова "Путін" або "Росія" жодного разу не прозвучали за два дні, які я провів у Румунії. Натомість часто звучало слово "але". Те саме, про яке фахівці з ораторської майстерності зазвичай пояснюють - забудьте все, про що кажуть перед цим словом.

Навчання НАТО Steadfast Defender 21 тривають з травня до кінця червня

Як, наприклад, в заяві заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джеоани, про те, що вчення Steadfast Defender 21 не спрямовані проти когось конкретно, але покликані продемонструвати солідарність союзників і готовність прийти на допомогу членам Альянсу, які зазнали нападу. Буквально через кілька днів після навчань в Трансільванії в інтерв'ю німецьким журналістам генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на саміті в Брюсселі 14 червня Альянс ухвалить програму "НАТО-2030". Серед її головних завдань, за словами Столтенберга, - стримування Росії.

Сирена в Бухаресті

"Одна з основних цілей Steadfast Defender 21 - відпрацювати перекидання сил союзників на допомогу країні НАТО, що зазнала нападу, - пояснював журналістам, які зібралися в пресцентрі навчань, представник штабу ОВС в Неаполі, капітан другого рангу королівського ВМФ Грант Келлі. - Це одне з наших основних завдань за останні роки". Це правда. З початку конфлікту на сході України в 2014 році головне занепокоєння в столицях країн-членів НАТО з Центральної Європи і Балтії зводиться до простого питання - чи встигнуть союзники, особливо американці, прийти на допомогу, якщо "ввічливі люди" раптом з'являться поблизу естонської Нарви, польських Сувалок - або висадяться на чорноморському узбережжі поблизу румунського порту Констанца?

Рішення саміту НАТО в Уельсі в 2014 році розмістити багатонаціональні батальйони союзників у трьох балтійських країнах і бригаду в Польщі помітно знизило ці побоювання. "Ми в Румунії давно хочемо, щоб аналогічні багатонаціональні сили чисельністю в чотири-п'ять тисяч були дислоковані і в нашій країні, - розповів в інтерв'ю DW колишній директор департаменту політичного планування міністерства оборони Румунії Клаудіу Дегерату. - А відтоді як в квітні Путін стягнув до кордонів України гігантське озброєне угруповання, ми в Бухаресті не те що сигнали надсилаємо до Брюсселя - у нас тут, можна сказати, сирена виє щодня!".

"З моменту анексії Криму (Росією в 2014 році. - Ред.) ми спостерігаємо посилену дипломатичну активність Бухареста, - повідомила в телефонній розмові з DW румунська політологиня Анжела Грамада. - Стратегія Румунії зосереджена на забезпеченні безпеки всіх наших партнерів в Чорноморському регіоні, а також на зміцненні вже наявних механізмів та інтересів партнерів по НАТО".

Читайте також: НАТО обіцяє Києву й надалі політику "відкритих дверей"

Після 2014 року Румунії не бракує уваги Альянсу, який ухвалив спеціальну стратегію для регіону Чорного моря. Румунський етап навчань Steadfast Defender 21 - елемент втілення цієї стратегії в життя. Крім цього, в країні створюється мережа штабів регіонального командування Альянсу. Як і в країнах Балтії, літаки ВПС інших країн-членів альянсу 365 днів на рік патрулюють небо над Румунією.

Турецькі польові кухні пропонували суп та солодощі

"Румунія - одна з головних європейських тренувальних баз армії США, - констатує Клаудіу Дегерату. - Щороку п'ять-шість тисяч американських військових проходять у нас підготовку". Крім того, за його словами, в рамках двосторонньої румунсько-американської співпраці Вашингтон вкладається в модернізацію авіабази Campia Turzii в центральній Трансільванії та бази "Міхаїл-Когальнічану" неподалік Констанци, на узбережжі Чорного моря.

Зведене військово-морське угруповання ВМС країн НАТО патрулює в Чорному морі по двадцять днів щомісяця - стільки, скільки дозволяє міжнародна Конвенція Монтре від 1936 року, яка регулює міжнародне судноплавство.

Москва проти всіх в Чорномор'ї?

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач сухопутними силами США в Європі, сказав DW, що, на його погляд, цього недостатньо. "Після анексії Криму причорноморські країни припускаються однієї помилки - вони намагаються привернути увагу НАТО до регіону поодинці, - вважає Ходжес. - Румунія, Туреччина та Болгарія мають об'єднатися з Україною, Грузією і Молдовою і спільно переконувати Брюссель і Вашингтон не послаблювати увагу до Чорного моря і всіляко розвивати здатність НАТО і країн-партнерів Альянсу протистояти Путіну в цьому стратегічно важливому для нього регіоні. Не можна забувати: все, що він робить в Україні, на Кавказі, на Близькому Сході і в Африці, зав'язано на чорноморський регіон".

Читайте також: Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО

Після навчань у Сінку армії дванадцяти країн влаштували демонстрацію озброєнь і техніки для преси і високопоставлених гостей. Турецькі польові кухні годували всіх охочих гарячим супом і турецькими солодощами. Я запитав у групи британських військових, чи готові вони до перекидання поблизу естонського міста Рапла, де базується керований британцями батальйон передового базування НАТО: "Куди накажуть, туди і відправимося, - як і годиться в таких випадках, відповів мені капітан Альберт Джонсон. - Але на цих навчаннях мобільність дійсно була найголовнішим елементом".