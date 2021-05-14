Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО

Україна першою серед країн-партнерів Північноатлантичного альянсу отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна-НАТО. Про це в суботу, 29 травня, повідомило міністерство оборони України.

Оновлений пакет цілей містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі "Партнерство заради миру", операціях та місіях альянсу. Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони й безпеки, насамперед - проєкти і заходи оборонної реформи.

Як повідомили в українському міноборони, 28 травня відбулося засідання комітету з партнерства та колективної безпеки НАТО у форматі процесу планування та оцінки сил з України. На ньому представники Болгарії, Великобританії, Данії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, США та Франції відзначили прогрес оборонної реформи в Україні. "Україна є та залишається найбільш важливим партнером альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборони", - зазначив помічник генсека НАТО з питань операцій Джон Манза.

Учасники засідання також обговорили проєкт Цілей партнерства та окремо наголосили на важливості побудови системи дієвого демократичного цивільного контролю, необхідності підпорядкування військових складових сектору оборони цивільному міністерству, подальшої трансформації системи управління Збройних Сил України, досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях, що є ключовими умовами вступу України до альянсу.

Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження - направлення на розгляд Північноатлантичної ради.