Співпраця Росії і Китаю створює нові загрози для НАТО - Столтенберг

Посилення політичної і військової співпраці Росії і Китаю створює "нові загрози" для НАТО і багатополярності світу. Таку думку висловив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю італійській газеті La Reppublica, опублікованому у вівторок, 8 червня.

"Росія і Китай останнім часом тісно співпрацюють як у політичній, так і у військовій сфері. Це - новий вимір і серйозний виклик для НАТО. Виникають нові загрози", - зауважив Столтенберг. Він звернув увагу на те, що Москва і Пекін все частіше координують свою роботу в таких міжнародних організаціях як ООН.

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"Окрім того, обидві країни проводять спільні військові навчання і тренувальні польоти винищувачів на далекі відстані, а також навчання на морі. Водночас Росія і Китай ведуть інтенсивний обмін досвідом використання систем озброєнь і практик з контролю за інтернетом", - додав генсек НАТО, цитує інформагенція AFP.

Китай - не ворог, а з Росією потрібен діалог

За словами Столтенберга, НАТО не вважає Китай "ворогом", проте враховує, що Пекін не поділяє цінності Альянсу - "не вірить у демократію, свободу слова і ЗМІ". Що стосується Росії, то щодо неї НАТО дотримується подвійного підходу - "стримування і діалогу", зазначив генсек Альянсу.

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Коментуючи ситуацію в Білорусі, з якою межують три країни-члена НАТО - Литва, Латвія і Польща, Столтенберг зазначив, що НАТО зберігатиме пильність. "У разі потреби ми, звісно ж, будемо готові захистити кожного члена НАТО від будь-яких загроз з боку Мінська і Москви", - пообіцяв він.

14 червня в Брюсселі має відбутися саміт НАТО, у якому візьме участь і президент США Джо Байден. 11 червня американський лідер починає своє європейське турне з саміту країн Великої сімки в Великобританії, 15 червня він візьме участь у саміті ЄС-США, а 16 червня зустрінеться в Женеві з президентом Росії Володимиром Путіним.