 Генсек НАТО Столтенберг: Росія потребує комбінованого підходу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

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Новини

Генсек НАТО Столтенберг: Росія потребує комбінованого підходу

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю DW про стратегію НАТО щодо Росії і Китаю, а також про перспективи співпраці між Європою і США.

Ентоні Блінкен і Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, 23 березня 2021 року

Ентоні Блінкен і Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, 23 березня 2021 року

У вівторок, 23 березня, в штабквартирі НАТО в Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. Переговори відбуваються незадовго до саміту глав держав і урядів ЄС, який намічений на 25-26 березня. Напередодні зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поділився з DW своєю думкою про те, як надалі будуть розвиватися відносини НАТО з Росією і Китаєм, а також розповів про перспективи трансатлантичного партнерства.

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DW: Нинішні переговори стануть першою очною зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО за кілька місяців, а також першою зустріччю за участю нового держсекретаря США Ентоні Блінкена. Чи стане це для Альянсу новим початком?

Єнс Столтенберг: У нас є унікальна можливість відкрити нову главу у відносинах Європи і США. Нова адміністрація США демонструє тверду прихильність трансатлантичній єдності і співпраці з європейськими партнерами. Крім того, у нас є ініціатива "НАТО 2030", спрямована на оновлення і зміцнення Альянсу. Все це дає нам чудову можливість відкрити в наших відносинах новий розділ.

Нова адміністрація США посилює курс Вашингтона щодо Росії. Низка східноєвропейських членів НАТО також стурбована агресивною політикою Кремля. Якою стане відповідь Альянсу на дії РФ?

У НАТО на це вже відреагували - наймасштабнішим посиленням нашої колективної оборони з часів "холодної війни". Причиною такого рішення значною мірою слугувала агресія РФ проти України, анексія Криму, а також інші агресивні дії Кремля - не в останню чергу, втручання у вибори в наших країнах, кібератаки, а також замах на життя лідера опозиції.

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Водночас ми надалі дотримуватимемося так званого комбінованого підходу до Росії. Він передбачає поєднання потужного стримування і захисту, з одного боку, і діалогу з Росією, з іншого, - наприклад, з питання контролю над озброєннями. Тому я вітаю той факт, щоРосія і США змогли домовитися про подовження договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО. - Ред.). Це найважливіша угода у сфері контролю над озброєннями на сьогодні.

Останнім часом Росія і Китай посилюють свою присутність в Арктиці, де танення льоду відкриває нові торгові шляхи. Як на це дивляться в НАТО?

Росія нарощує в Арктиці військову присутність, відкриває там нові військові бази і старі військові об'єкти, що залишилися з часів СРСР. Китай також вважає себе арктичною державою і посилює свою присутність в регіоні. Зміна клімату має наслідки для нашої безпеки.

На даний момент у НАТО немає єдиної стратегії щодо Китаю. Чи зміниться це в майбутньому?

Зростання впливу Китаю відкриває для членів НАТО нові перспективи у сфері торгівлі. Нам необхідно взаємодіяти з Китаєм з багатьох питань, наприклад, зміни клімату. При цьому зростання потужності Китаю являє для нас і серйозні виклики. КНР вже в найближчому майбутньому стане найбільшою світовою економікою і вже зараз посідає друге місце в світі за видатками на оборону.

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Ця держава, однак, не поділяє наших цінностей. Ми бачили, як китайська влада діє в Гонконзі і тисне на опозицію. Тому у відносинах з КНР Альянс повинен як використовувати свої можливості, так і відповідати на виклики, що стоять перед ним.

НАТО і надалі повинен залишатися регіональним альянсом Європи і США. Однак загрози, з якими ми стикаємося, стають все більш глобальними: зокрема, кібертероризм і вплив посилення Китаю на нашу безпеку. Китай інвестує в критично важливу інфраструктуру наших країн: наприклад, дискусії викликало питання про (застосування китайських технологій при переході на мобільний стандарт. - Ред.) 5G. Крім того, Китай все тісніше взаємодіє з Росією. Тому ми не можемо ігнорувати наслідки, які зростання впливу Китаю і зміна глобального балансу сил матимуть для безпеки Альянсу.

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