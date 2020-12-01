Столтенберг наголосив, що не Росія вирішуватиме, хто приєднається до НАТО

Росія не має права вирішувати, чи приєднається та чи інша країна до НАТО, це питання відносин окремих держав і Альянсу, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. "Суверенні країни повинні мати суверенне право на вибір шляху", - сказав він, виступаючи у понеділок, 18 січня, за допомогою відеозв'язку перед учасниками конференції Паризької наукової школи з міжнародних відносин.

"У Росії немає права навіть намагатися втрутитися або заблокувати, зупинити вступ суверенної держави в НАТО", - зазначив Столтенберг. За його словами, ухвалювати такі рішення має сама держава і союзники по НАТО. "Грузія хоче стати членом НАТО. І не Росії зупиняти (цей процес. - Ред.). Чи хоче Грузія стати членом НАТО - це вирішувати Грузії і союзникам по НАТО, тільки їм", - додав Столтенберг, цитує агентство "Інтерфакс". Будь-яке стороннє втручання в цей процес, за його словами, є посяганням на суверенітет незалежної країни.

"Те, що вони (РФ. - Ред.) зробили, порушуючи територіальну цілісність і незалежність Грузії, - неприйнятно. Те ж саме стосується, звісно, і України: незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу на Сході України порушує фундаментальні принципи, завдяки яким ми створюємо мирний і стабільний світ", - зауважив генсек НАТО.

Наразі членами НАТО є 30 країн. Ще шість країн, серед яких Швеція, Фінляндія, Грузія, Австралія, Йорданія та Україна є партнерами НАТО у Програмі розширених можливостей. Запущена у 2014 році програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.