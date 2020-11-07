ЄС має намір прийняти новий безпековий "стратегічний компас"

Лідери країн-членів Євросоюзу домовилися про розробку та ухвалення спільного так званого "стратегічного компаса" у сфері безпеки та оборони. Про це у п'ятницю, 26 лютого, за підсумками другого дня саміту глав держав ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Саміт провели у форматі відеоконференції.

"Ми прагнемо збільшити інвестиції в оборону, а також підвищити цивільний і військовий потенціал і оперативну готовність", - зазначив Шарль Мішель, цитує інформагентство dpa.

Читайте також: Мюнхенська конференція з безпеки: вперше за участі чинного президента США

За словами президента Європейської Ради, розробка документа має бути завершена до березня 2022 року.

Мета "стратегічного компаса" - визначити, на що повинен бути здатний ЄС при спільній відповіді у певних кризових ситуаціях, а також, до чого він не повинен вдаватися. Також метою документа є досягнення більшої стратегічної автономності, що дозволить ЄС просувати свої інтересі та цінності на глобальному рівні на тлі зменшення впливу США та активізації таких країн як Китай і Росія.

Читайте також: Столтенберг: НАТО має посилити свою присутність у Чорному морі

Робота над стратегією заснована на аналізі загроз, завершеному наприкінці 2020 року. Цей секретний документ на основі розвідувальних даних описує, серед іншого, які загрози можуть виникати з боку Росії та Китаю.

До обговорення певних питань під час відеосаміту ЄС приєднався і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В останні роки країни ЄС намагаються тісніше координувати свої дії у сфері безпеки та оборони, наприклад, у питанні фінансування спільних оборонних проєктів.