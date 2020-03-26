 Столтенберг: НАТО має посилити свою присутність у Чорному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

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Новини

Столтенберг: НАТО має посилити свою присутність у Чорному морі

Міністри закордонних справ держав НАТО, а також України та Грузії обговорять безпекову ситуацію в Чорному морі. Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу слід посилити свою присутність у регіоні через дії Росії.

Навчання військ країн НАТО у Чорному морі у 2015 році

Навчання військ країн НАТО у Чорному морі у 2015 році

Через збільшення військової присутності Росії в регіоні Чорного моря, зокрема в анексованому Криму, НАТО має посилити і свою присутність там. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у понеділок, 30 листопада, на пресконференції, де він анонсував порядок денний засідання міністрів закордонних справ 30 держав-членів НАТО 1 та 2 грудня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми бачимо, що Росія збільшує свою військову присутність (у регіоні Чорного моря. - Ред.), зокрема у Криму. У цьому полягає причина, чому ми повинні й надалі збільшувати свою присутність у регіоні", - зазначив Столтенберг. Це питання міністри обговорять у середу, 2 грудня, з главами МЗС України Дмитром Кулебою та Грузії Давидом Залкаліані.

Генсек зазначив, що НАТО вже і так має значну присутність у регіоні. Ідеться про кораблі держав Альянсу, про тренування, а також багатонаціональну бригаду НАТО, розміщену в румунському місті Крайова. "Ми збільшили присутність НАТО у регіоні Чорного моря. І ми тісно співпрацюємо з Україною та Грузією як партнерами, бо Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет цих країн, незаконно анексувавши Крим і тримаючи російські війська на територіях, які визнані частиною Грузії", - додав Єнс Столтенберг.

Читайте також: Яких заходів вживатиме НАТО проти нових російських ракет

1 грудня міністри обговорять нарощування Росією військового потенціалу на всіх кордонах з НАТО, від Півночі Європи до Сирії та Лівії. Столтенберг вказав також і на модернізацію російського ядерного арсеналу та розгортання нових ракет. "Ми також бачимо посилену російську присутність в результаті криз у Білорусі та Нагірному Карабаху", - зауважив він.

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