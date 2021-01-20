Столтенберг: Чим успішніша Україна у реформах, тим ближче до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив, що цей військово-політичний блок і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до членства в Альянсі, який пролягає через реформи. Про це генсек Організації Північноатлантичного договору заявив вівторок, 9 лютого, у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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"Чим успішнішою буде Україна у виконанні реформ, тим ближчою вона буде до стандартів НАТО, і тим ближчою Україна буде до членства в НАТО. Я не можу назвати вам конкретну дату (коли Україна стане членом Альянсу. - Ред.), але я можу сказати, що ми і надалі підтримуватимемо Україну в її євроатлантичних прагненнях і підтримуватимемо в її просуванні до членства в НАТО", - сказав Столтенберг, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами генсека НАТО, найкращий шлях до цього - "зосереджуватися на реформах і продовжувати модернізувати та зміцнювати демократичні інституції України".

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"У 2008 році НАТО ухвалив рішення щодо членства України, і ми залишаємося йому відданими", - сказав він, додавши, що тоді Україну визнали "кандидатом у члени". "Фокус сьогодні має бути на реформах, які треба продовжувати, щоб гарантувати, що Україна має демократичний і політичний контроль над її оборонними інституціями та збройними силами, що тривають зусилля, спрямовані на боротьбу з корупцією і посилення демократичних інституцій. Це добре для України стосовно НАТО", - наголосив Столтенберг.

Двері залишаються відчиненими

Так само Столтенберг нагадав, що двері НАТО залишаються відчиненими, а політика розширення Альянсу буде предметом обговорення на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться цього року у Брюсселі.

"Я впевнений, що політика розширення буде частиною майбутнього проєкту "НАТО-2030" про майбутнє Альянсу, над яким ми працюємо. (…). Лідери НАТО зустрінуться пізніше цього року у Брюсселі, й політика розширення, політика відкритих дверей обговорюватиметься. Це на порядку денному НАТО і на порядку денному лідерів, на порядку денному "НАТО-2030", - запевнив генсек НАТО.

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Столтенберг також визнав, що дотеперішня політика розширення НАТО "була дуже успішною". "Вона допомогла поширити наші цінності в Європі - верховенство права, особисті свободи, демократію. З часів завершення "холодної війни" до сьогодні ми майже подвоїли кількість членів НАТО", - нагадав він.

Шмигаль: Готові зробити все можливе заради членства в НАТО

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на зустрічі зі Столтенбергом, що мета України - членство в НАТО, й уряд України готовий зробити все можливе для досягнення цієї мети.

"Ми впроваджуємо структурні реформи, активно модернізуємо сектор безпеки й оборони, посилюємо верховенство права і викорінюємо корупцію. Боротьба з корупцією та судова реформа є першочерговим пріоритетом", - наголосив Шмигаль, цитує сайт Кабінету Міністрів України.

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Український прем'єр зауважив, що уряд має намір посилити роботу з відкритості та прозорості у сфері оборонної промисловості та буде заохочувати підприємства до співпраці з електронною системою публічних закупівель "Prozorro".