 Міноборони Німеччини застерігає щодо військового потенціалу Росії та Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

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Новини

Міноборони Німеччини застерігає щодо військового потенціалу Росії та Китаю

Мета Китаю - "сформувати міжнародний порядок відповідно до своїх інтересів", а Росія "домагається дестабілізації та послаблення НАТО", вважають у міноборони Німеччини.

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Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Китаю та Росії та застерегло щодо владних амбіцій цих держав, повідомляє у неділю, 7 березня, видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішній документ оборонного відомства, який є в розпорядженні газети.

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За даними німецьких військових експертів, Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".

На даний момент Китай має у своєму розпорядженні понад два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків та 1600 винищувачів, а також "найбільший у світі ракетний потенціал". Окрім звичайних ракет, до нього належать надзвукові ракети з радіусом дії до 2500 кілометрів.

Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є "найбільшим світовим експортером бойових безпілотників". Експерти підсумували, що метою Китаю є "убезпечення економічного розвитку та формування міжнародного порядку відповідно до своїх інтересів".

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Тим часом уряд Росії передусім домагається "дестабілізації та послаблення НАТО", вважають у міноборони ФРН.

Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росіх, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати. Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії - 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору, зазначається у звіті.

Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади", наголошується в документі.

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