НАТО прагне до конструктивних відносин з Росією

У НАТО прагнуть до конструктивних відносин з Росією, але цьому перешкоджають нинішні агресивні дії Москви, зокрема щодо України. Про це заявив голова військового комітету НАТО Стюарт Піч на відкритті засідання начальників генеральних штабів країн Альянсу у вівторок, 18 травня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми шкодуємо, що Росія не відповіла на нашу пропозицію провести зустріч Ради НАТО-Росія, але ми продовжуємо прагнути до конструктивних відносин з Росією, коли дії РФ зроблять це можливим", - заявив Піч. Він додав, що Альянс підтримує канали комунікації з Росією відкритими.

"Росія продовжує свою схему дестабілізаційних агресивних дій, включно з порушеннями суверенітету та територіальної цілісності України, які тривають, а також військовою присутністю біля кордонів України", - додав Піч. За його словами, кількість військ РФ біля України дещо скоротилася, але "там залишаються десятки тисяч (військових. - Ред.), включно зі зброєю та технікою". Голова військового комітету НАТО додав, що Москва продовжує спроби обмежити судноплавство у Чорному морі та в Керченській протоці.

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Військовий комітет НАТО обговорить 18 травня серед іншого ініціативу адаптації Альянсу до викликів майбутнього "НАТО-2030", а також зустрінеться з головнокомандувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком і начальником генштабу Грузії.

Нагадаємо, Рада НАТО-Росія востаннє зустрічалася у липні 2019 року. На її зустрічах після 2014 року першою темою, за наполяганням Альянсу, щоразу була Україна.