ЄС очікує від Росії вільного судноплавства Керченською протокою

Рішення Росії закрити окремі райони Чорного моря для судноплавства порушує свободу судноплавства, гарантовану міжнародним правом. Про це у п'ятницю, 16 квітня, заявив речник Євросоюзу з міжнародних відносин Петер Стано, повідомляє кореспондент DW.

"Намір Російської Федерації закрити окремі райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року під приводом військових навчань викликає велику стурбованість, особливо на тлі ситуації на державному кордоні України та Росії та в незаконно анексованому Криму", - зазначив Стано.

"Це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права. ЄС очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права", - додав речник ЄС. Стано підтвердив "непохитну підтримку" суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та закликав Росію чинити аналогічно.

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Міноборони РФ перекриє райони Чорного моря

Раніше МЗС України висловило протест через плани Росії на пів року перекрити "частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки" для кораблів інших країн.

Прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков не захотів коментувати питання закриття акваторій і порадив звертатися до міністерства оборони Росії. Там офіційних заяв з цього приводу не робили. Натомість агенція "РИА Новости" цитує бюлетень міноборони, де підтверджується заборона на прохід "іноземних військових кораблів та інших державних суден" у трьох районах Чорного моря біля берегів Криму з 24 квітня по 31 жовтня цього року. У повідомленні стверджується, що "Керченська протока та підхід до неї не потрапляють у вказані зони".