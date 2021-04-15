МЗС України вимагає від РФ відмовитися від блокування Керченської протоки
Росія намагається узурпувати суверенні права України як прибережної держави, заявили в Києві. Блокування Керченської протоки є грубим порушенням права на свободу судноплавства, нагадали в МЗС України.
Кораблі РФ у Чорному морі
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з нібито планами Росії закрити частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
"Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України, оприлюдненій у четвер, 15 квітня. Зазначається, що закриття частини акваторії Чорного моря розпочнеться з наступного тижня й триватиме до жовтня 2021 року.
Напередодні, 14 квітня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що з 24 квітня до жовтня цього року Росія закриє Керченську протоку для проходження кораблями для під іноземним прапором і для військових кораблів іноземних держав у зв'язку з проведенням навчань. Утім, офіційно про закриття Керченської протоки станом на вечір 15 квітня у Москві не заявляли.
"Посилення ескалації в Чорному морі"
На думку МЗС України, цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.
"Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України", - йдеться у заяві.
На думку Києва, така поведінка російської сторони "вказує на відсутність будь-яких намірів з її боку відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів". Тому МЗС України вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.
Останніми тижнями у відносинах між Україною та РФ розгорнулася криза через загострення ситуації на Донбасі та нарощуванням Росією своєю військової присутності у Криму та поблизу кордонів з Україною. США і європейські країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу переміщення російських військ біля кордону з Україною. За даними Вашингтона, Росія зосередила від 15 до 25 тисяч військовослужбовців в анексованому Криму та поблизу кордону України.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Захід висловлює підтримку Україні
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війська стягують до Донбасу
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війна, котра триває вже сім років
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
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