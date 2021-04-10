ООС: На Донбасі загинув український військовий

За минулу добу на Донбасі загинув один український військовослужбовець, а ще троє отримали поранення. Про це в середу, 14 квітня, повідомив пресцентр штабу ООС. Протягом доби було зафіксовано п'ять обстрілів із боку бойовиків, йдеться у повідомленні.

" У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, унаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям... Три військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook.

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Від початку поточної доби противник уже двічі відкривав вогонь по українських позиціях, повідомили в пресцентрі. У штабі ООС наголосили, що на обстріли українські військові відповідали вогнем у відповідь. "Станом на 7:00 14 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню... Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає", - йдеться у зведенні.

Тим часом сепаратисти з "ДНР" заявили про обстріли з боку українських військових минулої доби.

Загострення на Донбасі

Як повідомлялося, останніми тижнями в зоні конфлікту на Донбасі зросла кількість порушень режиму припинення вогню. Також зросли бойові втрати серед українських військовослужбоців.

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Окрім того, занепокоєння міжнародної спільноти викликає зосередження російських військ поблизу кордону з Україною. У Вашингтоні, Брюсселі та Берліні вимагали від Москви пояснень та сприяння деескалації.

Дивитись відео 05:15 Поділитись Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rxFI Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021)