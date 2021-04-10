Обстріли на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат поблизу Золотого-3

У зоні конфлікту на Донбасі тривають порушення режиму припинення вогню. Згідно з оприлюдненим зранку неділі, 11 квітня, зведенням пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, упродовж минулої доби було зафіксовано 10 порушень умов перемир'я з боку проросійських бойовиків - дев'ять обстрілів і проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.

Обстріли українських позицій проводилися зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і мінометів калібром 82 міліметри. "Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, не сумісні з життям", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook. Український вояк загинув поблизу населеного пункту Золоте-3.

Крім того, ще один військовослужбовець ЗСУ дістав кульове поранення. Йому було "оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу". Стан здоров'я пораненого середнього ступеня тяжкості, зазначається в повідомленні.

Про порушення режиму припинення вогню протягом 10 квітня з боку ЗСУ повідомили також і в самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом у Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ в Україні фіксують значне зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це говориться в опублікованому щоденному звіті СММ ОБСЄ за 10 квітня. Цей звіт базується на інформації, яка надійшла від моніторингових команд місії станом на вечір 9 квітня. За цими даними, у Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 20 порушень "тиші" проти 378 за попередній звітний період, а в Луганській - шість проти 229.

Регулярні втрати у лавах ЗСУ

Як повідомлялося, 9 квітня на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця. У попередні дні також повідомляли про втрати у лавах ЗСУ. Так, 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

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7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, режим "тиші" не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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9 квітня головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, які поширює Росія про підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності. За словами Хомчака, такі повідомлення "мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації".