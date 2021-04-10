Обстріли на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат поблизу Золотого-3
Унаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків в зоні конфлікту на Донбасі загинув один військовий ЗСУ, ще один військовослужбовець отримав кульове поранення, повідомили в пресцентрі ООС.
Український військовий на Донбасі
У зоні конфлікту на Донбасі тривають порушення режиму припинення вогню. Згідно з оприлюдненим зранку неділі, 11 квітня, зведенням пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, упродовж минулої доби було зафіксовано 10 порушень умов перемир'я з боку проросійських бойовиків - дев'ять обстрілів і проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.
Обстріли українських позицій проводилися зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і мінометів калібром 82 міліметри. "Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, не сумісні з життям", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook. Український вояк загинув поблизу населеного пункту Золоте-3.
Крім того, ще один військовослужбовець ЗСУ дістав кульове поранення. Йому було "оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу". Стан здоров'я пораненого середнього ступеня тяжкості, зазначається в повідомленні.
Про порушення режиму припинення вогню протягом 10 квітня з боку ЗСУ повідомили також і в самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".
Тим часом у Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ в Україні фіксують значне зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це говориться в опублікованому щоденному звіті СММ ОБСЄ за 10 квітня. Цей звіт базується на інформації, яка надійшла від моніторингових команд місії станом на вечір 9 квітня. За цими даними, у Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 20 порушень "тиші" проти 378 за попередній звітний період, а в Луганській - шість проти 229.
Регулярні втрати у лавах ЗСУ
Як повідомлялося, 9 квітня на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця. У попередні дні також повідомляли про втрати у лавах ЗСУ. Так, 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.
7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, режим "тиші" не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.
9 квітня головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, які поширює Росія про підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності. За словами Хомчака, такі повідомлення "мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації".
Золоте: занепад, шахти та війна
Історична шахта
Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.
Золоте: занепад, шахти та війна
Прифронтові шахтарі
Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.
Золоте: занепад, шахти та війна
Згадка про "золоту епоху" Золотого
Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.
Золоте: занепад, шахти та війна
Шахтар-арт
Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.
Золоте: занепад, шахти та війна
Місто, що вмирає
Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".
Золоте: занепад, шахти та війна
В очікуванні розведення військ
У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.
Золоте: занепад, шахти та війна
Військові на позиціях біля Золотого
Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.
Золоте: занепад, шахти та війна
Нагадування про мирне життя
Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.
Золоте: занепад, шахти та війна
"Напіввідкритий" КПВВ
КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.
Золоте: занепад, шахти та війна
КПВВ працює як звичайний блок-пост
Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.
Золоте: занепад, шахти та війна
Незручності для місцевих
Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.
Золоте: занепад, шахти та війна
Дорога на "той бік"
Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.