У Росії вкотре заявили про наміри "захищати російськомовних" в Україні

Росія збирається й надалі "захищати російськомовне населення" в Україні, попри застереження США про те, що Москві доведеться рахуватися з наслідками агресивних дій на Донбасі. Про це у вівторок, 13 квітня, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

"Ми просто відстоюємо наші інтереси та інтереси наших громадян, російськомовного населення, будемо захищати їх і надалі", - запевнив Рябков, якого цитує інформагенція "Інтерфакс". Заступник керівника російського зовнішньополітичного відомства також наголосив на неприйнятності таких слів з боку США, як "ціна" і "розплата". Крім того, російський чиновник звинуватив Вашингтон у прагненні підірвати позиції Росії на світовій арені.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен застерігав, що Росії доведеться рахуватися з наслідками, якщо вона й надалі здійснюватиме агресивні дії. "Питання в тому, чи продовжить Росія діяти агресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент (США Джо Байден. - Ред.) дав зрозуміти - за це доведеться розплачуватися, будуть наслідки", - зазначив держсекретар США.

Рябков також закинув державам-членам Північноатлантичного альянсу (НАТО) постійні поставки озброєнь до України. На його думку Сполучені Штати та інші держави-члени НАТО "свідомо перетворюють Україну на порохову діжку". Також він вказав на різноманітні вишкільні заходи, які проводяться за участь Альянсу на території України. За даними представника російського МЗС, в Україні "розгорнуто мережу біолабораторій, які займаються заходами, що, м'яко кажучи, викликають у нас тривогу і стурбованість".

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Російські війська на кордоні з Україною

Попередження США пролунали на тлі повідомлень про продовження зосередження російських військ на українському кордоні. Раніше речниця Білого дому Джен Псакі назвала нинішню концентрацію російських військ у регіоні максимальною з 2014 року. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців.

Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщує збройні сили "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не має нікого турбувати". А міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців у цих регіонах "контрольними перевірками". Згодом у Кремлі виключили можливість війни з Україною.

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Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки.

Нагадаємо, у квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру надання громадянства РФ жителям непідконтрольних Києву регіонів Донбасу. В Україні дії Кремля визнали безпрецедентним втручанням у внутрішні справи країни. На Заході пролунала критика, що ці заходи Кремля суперечать мінським угодам про врегулювання на Сході України.