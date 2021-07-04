Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє "велике будівництво"

На день Військово-морських сил (ВМС) України президент Володимир Зеленськийзаявив, що вже до кінця 2023 року країна отримає новий сучасний військовий корабель. Його, мовляв, вже розпочали будувати у Туреччині, але добудують в Україні. Це підтвердив і командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, за словами якого йдеться про перший із серії корветів типу Ada, які будуть побудовані для українського флоту.

Цей контракт було укладено міністерством оборони ще в грудні минулого року. Водночас у відомстві досі не озвучили деталей контракту, зокрема щодо ціни кораблів та озброєнь, якими вони будуть оснащені. Однак, згідно з паспортом бюджетної програми міністерства оборони України на 2021 рік, цього року на будівництво корвету планують витратити 3,8 мільярда гривень. Це 16,7 відсотка від виділених у поточному році на придбання, модернізацію та ремонт військової техніки 22,7 мільярда гривень.

Фрегат для ВМС на додачу

Рішення будувати нові корвети для ВМС України спільно з Туреччиною було ухвалено на тлі чинної програми будівництва питомо українського корвету "Володимир Великий". Його було закладено ще у 2011 році, і він мав стати першим у серії з чотирьох кораблів. Після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі фінансування будівництва, на яке вже було витрачено 760 мільйонів гривень, припинили.

Однак у 2019 році Зеленський вирішив відродити проєкт. Він відвідав Миколаїв, де заявив, що "Володимира Великого" будуть добудовувати. У міністерстві оборони одразу повідомили про поновлення програми і навіть назвали орієнтовний термін добудови корабля - кінець 2023 року. Для повного оснащення корвета, за оцінками військових, було потрібно 5,8 мільярда гривень. Але ці гроші так і не виділили, а пізніше з'явилася інформація про спільну програму будівництва інших корветів з Туреччиною.

А втім, це не означає, що у міністерстві оборони відмовилися від ідеї добудувати корабель. У лютому цього року заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив виданню Defence Express про плани відомства доопрацювати проєкт, перетворивши його на вищий за класом корабель - фрегат, який замінить флагмана українського флоту, інший фрегат "Гетьман Сагайдачний", який експлуатують вже 27 років.

Український фрегат "Гетьман Сагайдачний" та есмніець ВМС США Ross під час спільних навчань у Чорному морі в 2015 році

Можливий спільний проєкт з Великобританією

Вірогідно добудовувати "Володимира Великого" Україні допомогатиме суднобудівна компанія Babcock. 21 червня на борту британського есмінця Defender компанія підписала меморандум разом з міністерствами оборони України та Великобританії, згідно з яким Babcock береться забезпечити для українських ВМС сучасний фрегат. І хоча офіційної інформації про те, що йдеться саме про недобудований український корабель, поки що немає, в день підписання меморандуму заступник міністра оборони Олександр Миронюк висловив надію, що Лондон допоможе Україні добудувати "Володимира Великого".

Але як фінансуватиметься це будівництво, поки що не зрозуміло. Теоретично на нього можуть піти британські кредитні кошти - попередні домовленості Києва з Лондоном передбачають залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів для спільних проєктів щодо розбудови ВМС України. Щоправда, раніше зазначалося, що ці кошти підуть на будівництво восьми ракетних катерів, двох мінних тральщиків та двох військових баз. Про фрегат у цих повідомленнях жодної згадки не було.

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ВМС України змінює свої плани

При цьому масштабні плани будівництва відносно великих для українського флоту корветів та фрегатів не згадувались в ухваленій на початку 2019 року Стратегії розвитку Військово-морських сил України до 2035 року. У ній планувалося щонайменше до 2025 року робити акцент на так званому "москітному флоті" - малих кораблях, здатних ефективно діяти поблизу берега, розпорошуючи увагу супротивника.

Але вже у представленому в травні цього року плані розвитку військового флоту на найближчі п'ять років корвети мають з'явитися в складі українських ВМС вже до 2025 року. Найвірогідніше таке посилення відбудеться саме завдяки турецько-українському проєкту. "Таким чином у ВМС України суперечать власній стратегії, згідно з якою корвети мали почати з'являтися в складі українського флоту не раніше 2030 року, а фрегати в ній взагалі не згадуються", - зазначає військовий аналітик Микола Бєлєсков.

Перший великий корабель за три десятиріччя

Інформаційне агентство міністерства оборони пояснює плани військового керівництва тим, що українському флоту "вже зараз необхідно технічно підсилюватися, оновлюватися та набувати бойових та оперативних спроможностей", а турецькі партнери здатні завершити будівництво корабля в максимально стислі строки.

Артилерійський катер ВМС України під час проходу Керченської протоки

Заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь також вважає доцільним переорієнтацію з лише "москітного флоту" на долучення до нього й більших кораблів. "Корвети, на відміну від катерів, мають засоби протиповітряної оборони та боротьби з підводними човнами", - пояснює експерт. Це, за його словами, дозволятиме катерам ефективніше діяти під прикриттям більш великого корабля.

На підтвердження своєї точки зору Самусь посилається на плани Румунії та Болгарії також придбати кораблі аналогічного класу як відповідь на претензії Росії на гегемонію в Чорному морі. "До того ж за останні 30 років український флот не отримав жодного нового великого корабля. Тому, якщо план Зеленського реалізується, це буде великим досягненням", - додав експерт.

Великий корабель - велика мішень

Однак така різка зміна планів не до вподоби більшості опитаних DW експертів. Так, Бєлєсков визнає більшу живучість корветів, але натомість наполягає на перевазі попередньої ставки ВМС на "москітний флот". За його словами, великі кораблі будуть пріоритетними цілями для найбільш вірогідного супротивника українських ВМС - Чорноморського флоту Росії.

"Враховуючи кількісну перевагу у ракетному озброєнні з російського боку, навіть кращі системи протиповітряної оборони такого корабля просто не зможуть захистити його", - додає експерт, на думку якого, росіяни менш охоче витрачатимуть дорогі протикорабельні ракети на менші за розміром катери. При цьому ударний потенціал менших за розміром і значно дешевших ракетних катерів практично однаковий, каже Бєлєсков, - як ті, так і інші можуть нести на своєму борту приблизно вісім протикорабельних ракет.

Дороге задоволення для бюджету України

Однак, за словами керівника "Українського мілітарного центру" Тараса Чмута, головний аргумент проти "великого будівництва" у військово-морській сфері полягає у повній невідповідності коштів, які на нього треба витратити, тим задачам, які зараз стоять перед українськими ВМС. За його словами, корвети і фрегати - це кораблі, які створюються для дій у відкритому морі чи навіть океані. Водночас, додає він, головним пріоритетом для українського флоту зараз є захист досить невеликої ділянки акваторії на північному заході Чорного моря. "Там корвету просто немає де розвернутися, але він є чудовою мішенню для ракет і авіації ворога", - розповідає Чмут.

При цьому, додає він, таке будівництво є досить дорогим задоволенням, на яке, враховуючи величезні і більш нагальні потреби у інших видах озброєнь, у міністерства оборони просто може не вистачити коштів. За словами експерта, спільний українсько-турецький проєкт таким чином може спіткати доля "Володимира Великого", на якого також раніше витратили велику кількість грошей, але він роками залишається недобудованим.