 Зеленський: У 2023 році Україна матиме новий військовий корабель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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Зеленський: У 2023 році Україна матиме новий військовий корабель

За словами Зеленського, Україна отримає новий сучасний військовий корабель, який вже будують в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна наприкінці 2023 року отримає новий сучасний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині. Про це він сказав у неділю, 4 липня, під час виступу перед Військово-морськими силами (ВМС) України під час свого візиту до Одеської області, який транслювали на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook

За словами Зеленського, корабель добудують вже в Україні. "Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023-го", - зазначив президент.

Крім того, за його словами, незабаром Україна має отримати турецькі безпілотники Bayraktar, які передадуть українській морській авіації. "Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar", - сказав Зеленський. Він також зазначив, що українські військові, які керуватимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

День ВМС України святкують в Одесі

Зеленський виступив перед військовими моряками у День Військово-морських сил України. Урочистості з цієї нагоди відбулися на Одеському морському вокзалі.
За словами Зеленського, одним з його головних пріоритетів на посаді президента України є побудова потужних військово-морських сил, "які оснащені сучасними кораблями та сучасним озброєнням і готові адекватно реагувати на виклики й загрози національній безпеці".

Він також додав, що з метою відродження українських ВМС протягом останніх років відбулося реформування органів військового управління флоту за стандартами НАТО.

"Україна разом зі США, Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма іншими країнами - нашими друзями активно реалізує спільні масштабні проєкти щодо оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу", - зазначив Зеленський.

Зеленський очікує на кораблі від США і Великобританії

Крім того, за його словами, в порту Південний на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island. Також очікується поповнення - щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США.

"Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark-6", - повідомив український президент.

Також, за його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією. Як сказав Зеленський, невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери.

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