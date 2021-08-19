 Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відроджуватиме та зміцнюватиме свій військово-морський флот, щоб розблокувати та зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони.

Українські кораблі в Одесі

Українські кораблі в Одесі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відроджуватиме та зміцнюватиме свій військово-морський флот, щоб розблокувати та зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони. На цьому він наголосив у неділю, 22 серпня, у заяві для представників ЗМІ за підсумками зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Києві.

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"Розбудова нашого українського Чорноморського флоту потрібна нам для того, щоб розблокувати Чорноморський і Азовський регіон. Тому було вирішено на рівні нашої держави, на рівні Ради національної безпеки і оборони зробити український флот таким самим потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому Росія ніколи б не змогла незаконно анексувати наш український півострів. І тепер, з туристичного серця України зробити мілітаризований, як я вже казав для порівняння, авіаносець", - розповів Зеленський.

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Президент наголосив, що в цьому питанні Україні потрібна консолідація всіх її партнерів, і, за його словами, Україна працює в цьому напрямку. "Ми зверталися до Великобританії - отримали підтримку. Зверталися до Сполучених Штатів, і дуже предметно я збираюся на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з президентом Байденом", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 22 серпня під час візиту до Києва канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до укладення угоди про продовження транзиту російського газу через Україну.

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