 У Чорному морі завершилися міжнародні навчання Sea Breeze-2021 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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Новини

У Чорному морі завершилися міжнародні навчання Sea Breeze-2021

Військові навчання Sea Breeze-2021 у Чорному морі за участі 32 країн планово завершилися 10 липня. Командувач ВМС України відзвітував про виконання поставлених завдань у повному обсязі.

Американський есмінець USS Ross (DDG 71) у порту Одеси, фото 27 червня 2021 ркоу

Американський есмінець USS Ross (DDG 71) у порту Одеси

Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які почалися 28 червня, завершилися у суботу, 10 липня, повідомила пресслужба Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. "Всі покладені завдання виконані в повному обсязі", зазначив командувач українських ВМС Олексій Неїжпапа.

Кораблі, які брали участь у маневрах, повернулися до Одеси, повідомила пресслужба навчань Sea Breeze у Twitter. "Робота виконана на відмінно!" - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що після офіційного завершення навчань кораблі вирушать до Болгарії.

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Раніше керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман заявив, що рівень співпраці та інтеграції учасників Sea Breeze-2021 був найвищим, наводить його слова агенція "Інтерфакс-Україна". 

Sea Breeze-2021 - наймасштабніші за всю історію цих навчань

Міжнародні навчання Sea Breeze-2021 стали наймасштабнішими за всю історію їх проведення з 1997 року. У них взяли участь п'ять тисяч військових, зокрема, 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу, а також 32 кораблі та 40 літаків. Як повідомлялося, для участі в навчаннях Sea Breeze-2021 ЗСУ та інші сили безпеки й оборони України забезпечили 24 з 32 кораблів і катерів, пошуково-рятувальне судно, 17 зі 40 літаків, 12 гелікоптерів, 80 одиниць озброєння і військової техніки та півтори тисячі українських військових.

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Загалом у навчаннях України та США у Чорному морі взяли участь 32 країни, серед яких Австралія, Болгарія, Бразилія, Великобританія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Румунія, Туреччина, Південна Корея і Японія. Перед початком маневрів Росія закликала США та їхніх союзників відмовитися від участі в них.

Навчання Sea Breeze-2021 у Чорному морі - інфографіка

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