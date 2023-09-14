ЗСУ: Вразили два військових кораблі РФ у Чорному морі

Російські патрульні кораблі типу "Василь Биков" були уражені у південно-західній частині Чорного моря. Це не перша успішна атака ЗСУ на кораблі РФ та інші об'єкти в Криму й біля його узбережжя за останні дні.

Вранці в четвер, 14 вересня, Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару по двох російських військових патрульних кораблях типу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря.

"Є певні пошкодження", - повідомило у соціальних мережах управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Російське міністерство оборони вранці повідомляло про атаку на свій патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Там стверджують, що знищили всі п'ять безекпіажних катерів, задіяних для нападу. Про пошкодження судна не повідомлялося. Вдень міноборони РФ писало про атаку морського дрона на малий ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" у Чорному морі. Ця атака начебто теж була відбита.

Атаки на Крим: знищені кораблі та системи ППО

За останні кілька днів ЗСУ провели низку успішних атак на російські об'єкти в анексованому Криму та акваторії Чорного моря.

Так, 11 вересня головне управління розвідки міноборони України повідомило про повернення контрою над так званими "вишками Бойка" - буровими газовидобувними платформами у північно-західній частині Чорного моря.

13 вересня внаслідок атаки на Севастополь був повністю зруйнований великий десантний корабель "Мінськ" і виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону". Того ж дня Сили оборони України потопили російський патрульний катер "Тунець"в Чорному морі.

Сьогодні ЗСУ вразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" у районі Євпаторії.