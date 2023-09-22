Україна вже нашкодила щонайменше п'яти російським "Тріумфам"
РФ за півтора року війни проти України втратила вже понад 12 тисяч одиниць військової техніки, зокрема щонайменше п'ять пускових установок, що входять до складу С-400 "Тріумф" - головних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Росії, пише американське видання Newsweek.
За даними сайту Oryx, який враховує документально зафіксовані втрати під час війни, українські війська знищили п'ять транспортно-пускових установок (у кожній - чотири ракетні контейнери), а також кілька одиниць іншого обладнання, включно з пунктом управління, радаром і машиною забезпечення.
Дві такі установки знищили за останній місяць в анексованому Росією Криму, по військових об'єктах окупантів у якому Збройні сили України (ЗСУ) все частіше завдають ударів, ідеться в матеріалі, опублікованому ввечері 20 вересня. Дві російські батареї С-400 були атаковані наприкінці серпня на мисі Тарханкут і в середині вересня біля Євпаторії.
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Вразливість С-400
Як пояснив Newsweek військовий експерт Девід Гемблінг, знищення таких засобів протиповітряної оборони (ППО) як С-400 важливе з двох причин: по-перше, "раніше вважалося, що С-400 працювали добре, але тепер вони здаються вразливими", а по-друге, знищення цих ЗРК "пробиває дірки в ППО, якими потім можна скористатися".
У Службі безпеки України (СБУ) розповіли медіакомпанії ВВС, що українські дрони спершу вражали "очі" С-400, а потім завдавали удару крилатими ракетами "Нептун", що давало змогу "розкрити" систему ППО. Через утворені в ній "дірки" вже можна було наносити удари по військово-морській базі в Севастополі. Так 13 вересня пошкодили корабель і підводний човен - імовірно, за допомогою ракет Storm Shadow.
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Дорогі "Тріумфи"
Вартість ЗРК С-400, в якому може бути кілька десятків пускових установок, а також пункт управління, радіолокаційний комплекс, засоби технічного забезпечення та інше обладнання, може перевищувати 600 мільйонів доларів.
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