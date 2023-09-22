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Україна вже нашкодила щонайменше п'яти російським "Тріумфам"

Сергій Ромашенко
22 вересня 2023 р.

За час війни проти України армія РФ втратила вже понад 12 тисяч одиниць військової техніки. Серед них - щонайменше п'ять пускових установок, що входять до складу ЗРК С-400, пише Newsweek.

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С-400 в Криму
С-400 в КримуФото: picturealliance/A. Pavlishak/TASS/dpa

РФ за півтора року війни проти України втратила вже понад 12 тисяч одиниць військової техніки, зокрема щонайменше п'ять пускових установок, що входять до складу С-400 "Тріумф" - головних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Росії, пише американське видання Newsweek.

За даними сайту Oryx, який враховує документально зафіксовані втрати під час війни, українські війська знищили п'ять транспортно-пускових установок (у кожній - чотири ракетні контейнери), а також кілька одиниць іншого обладнання, включно з пунктом управління, радаром і машиною забезпечення.

Дві такі установки знищили за останній місяць в анексованому Росією Криму, по військових об'єктах окупантів у якому Збройні сили України (ЗСУ) все частіше завдають ударів, ідеться в матеріалі, опублікованому ввечері 20 вересня. Дві російські батареї С-400 були атаковані наприкінці серпня на мисі Тарханкут і в середині вересня біля Євпаторії.

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Вразливість С-400

Як пояснив Newsweek військовий експерт Девід Гемблінг, знищення таких засобів протиповітряної оборони (ППО) як С-400 важливе з двох причин: по-перше, "раніше вважалося, що С-400 працювали добре, але тепер вони здаються вразливими", а по-друге, знищення цих ЗРК "пробиває дірки в ППО, якими потім можна скористатися".

У Службі безпеки України (СБУ) розповіли медіакомпанії ВВС, що українські дрони спершу вражали "очі" С-400, а потім завдавали удару крилатими ракетами "Нептун", що давало змогу "розкрити" систему ППО. Через утворені в ній "дірки" вже можна було наносити удари по військово-морській базі в Севастополі. Так 13 вересня пошкодили корабель і підводний човен - імовірно, за допомогою ракет Storm Shadow.

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Дорогі "Тріумфи"

Вартість ЗРК С-400, в якому може бути кілька десятків пускових установок, а також пункт управління, радіолокаційний комплекс, засоби технічного забезпечення та інше обладнання, може перевищувати 600 мільйонів доларів.

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