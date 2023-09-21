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ЗМІ: ЗСУ завдали удару по секретній базі РФ у Мелітополі

Аліна Коломієць
21 вересня 2023 р.

За даними ЗМІ, унаслідок удару, якого завдала українська сторона по базі росіян у окупованому Мелітополі, загинули близько десяти офіцерів РФ, командувач 58-ї армії РФ і начальник штабу - поранені.

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Окупований Мелітополь, березень 2022 року
Окупований Мелітополь, березень 2022 рокуФото: Sergei Cherkes/DW

Служба безпеки України (СБУ) і Збройні сили України (ЗСУ) днями завдали удару по секретній базі військ РФ у окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це у четвер, 21 вересня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в СБУ.

За словами співрозмовника агентства, унаслідок цього ракетного удару поранень зазнали командувач 58-ї армії РФ, що воює на запорізькому напрямку, а також начальник штабу, ще близько десяти російських офіцерів загинули.

"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом із ними відпрацювали по цілі", - розповів він.

Удар по військовому аеродрому "Саки"

Водночас в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України офіційно підтвердили, що українські сили у ніч на 21 вересня завдали комбінованого удару по військовому аеродрому РФ поблизу міста Саки в окупованому Криму.

Раніше про удар по військовому аеродрому "Саки"повідомила з посиланням на джерела в СБУ низка українських ЗМІ. У відомстві розповіли, що на аеродромі було щонайменше 12 російських бойових літаків (Су-24 і Су-30),  переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) "Панцирь" та база підготовки операторів дронів Mojaher (які використовують і для координації повітряних атак, і як ударні безпілотники). Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень російській техніці.

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