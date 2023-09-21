Україна уразила військовий аеродром "Саки" в Криму - ЗМІ

Джерела низки українських видань в СБУ кажуть, що Україна завдала серйозних пошкоджень техніці російських окупантів на військовому аеродромі "Саки" в Криму.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Військово-морськими силами (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) нанесла удар по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Россією Криму в ніч на четвер, 21 вересня. Про це повідомила одночасно низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Їм розповіли, що на аеродромі було щонайменше 12 російських бойових літаків (Су-24 і Су-30), переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) "Панцирь" та база підготовки операторів дронів Mojaher (які використовують і для координації повітряних атак, і як ударні безпілотники).

"Удари СБУ та ВМС влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську протипвітряну оборону, а потім - запустили ракети "Нептун", - цитує "Суспільне" свого співрозмовника.

Перед цим у міністерстві оборони РФ заявили про атаку 19 дронів по Криму.В ній звинуватили Україну, але переконують, що знешкодили безпілотники над акваторією Чорного моря та півостровом. Про ракети чи про будь-які пошкодження нічого не повідомлялося.