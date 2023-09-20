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ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту РФ

Анастасія Шепелева
20 вересня 2023 р.

Збройні сили України успішно вразили командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу анексованого Севастополя. За даними ЗМІ, військову базу атакували ракетами.

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Наслідки атаки по Севастополю 13 вересня
Наслідки атаки по Севастополю 13 вересня (ілюстративне фото)Фото: IMAGO/ITAR-TASS

Збройні сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополяв анексованому Росією Криму, повідомляє Центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. Атака сталася вранці у середу, 20 вересня.

Як пише агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Службі безпеки України, військова база була розбита ракетами, які точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація СБУ, Повітряних сил і Військово-морських сил ЗСУ.

"Повідомляється, що російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удар було завдано після того, як Служба безпеки верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту", - пише "Інтерфакс-Україна".

Внаслідок атаки ЗСУ уразили не лише особовий склад військ РФ, а й дороговартісні військові системи, що перебували на цій базі, зазначає агенція.

Низка атак по військовим об'єктам РФ в Криму

За останні тижні Україна провела низку успішних атак на російські об'єкти в Криму та акваторії Чорного моря. Зокрема 14 вересня український дрон "Морський малюк" (Sea baby) підбив російський ракетний корабель "Самум" неподалік входу в Севастопольську бухту. Також в цей же день ЗСУ вразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" у районі Євпаторії та завдали удару по двох російських військових патрульних корабля типу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря.

13 вересня внаслідок атаки на Севастополь був повністю зруйнований великий десантний корабель "Мінськ" і виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону". Того ж дня Сили оборони України потопили російський патрульний катер "Тунець" у Чорному морі.  

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