ГУР: У Криму пошкоджено десантний корабель і субмарина РФ

Великий десантний корабель та підводний човен РФ були пошкоджені після нічної атаки на Севастополь, повідомили в ГУР. За даними OSINTtechnical, були уражені корабель проєкту 775 і субмарина проєкту "Палтус".

Внаслідок атаки на окупований Севастополь в ніч на середу, 13 вересня, пошкодження отримали російський великий десантний корабель та підводний човен, повідомив агенції "Українські новини" представник головного управлянні розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він не уточнив назви пошкоджених суден і ступінь їхнього ураження.

Інформацію про те, що пошкодження отримали судна саме вказаних типів підтверджує і група розслідувачів OSINTtechnical.

За їхніми оцінками, були уражені великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha за класифікацією Північноатлантичного альянсу), а також підводний човен проєкту "Палтус", також відомого як "Варшав'янка" (Kilo за класифікацією НАТО).

Читайте також: Одразу 42 дрони: окупанти в Криму нарікають на масовану атаку БпЛА

Атака на Севастополь

Вранці у середу міністерство оборони РФ повідомило, що по Севастополю було завдано атаки з використанням ракет та надводних дронів. Росіяни підтвердили, що внаслідок атаки почалася пожежа на суднобудівному "Севастопольському морському заводу", "отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті".

Пізніше командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук написав у Telegram, що поки росіяни "оговтуються від нічної бавовни у Севастополі", він хоче подякувати "пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу".

Він не уточнив за що саме виказує вдячність, зазначивши лише, що "далі буде…". Пост він проілюстрував світлиною пожежі у Севастополі.

Читайте також: Україна відбила в Росії "вишки Бойка" - ГУР