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Одразу 42 дрони: у Криму нарікають на масовану атаку БпЛА

Валерій Сааков
25 серпня 2023 р.

Російські військові зафіксували одну з наймасовіших атак дронів по об'єктах у Криму. В операції взяло участь 42 БпЛА, які, згідно з запевненнями Москви, було знешкоджено.

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Кримський міст
У Криму вночі було неспокійноФото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance

Одразу 42 безпілотники атакували Крим у ніч на п'ятницю, 25 серпня. Як повідомили в міністерстві оборони Росії, всі вони були знищені або знешкоджені у повітрі.

"Засобами ППО виявлено 42 безпілотні літальні апарати. Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БпЛА знищено, 33 придушені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши цілі", - запевнили в міноборони РФ.

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Крім того, раніше так званий "губернатор" окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що в районі мису Херсонес також було знищено кілька безпілотників над морем. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури зафіксовано не було.

Якщо заяви Москви щодо числа залучених під час атаки дронів - правда, то це виявиться однією з наймасованіших атак із застосуванням БпЛА в Криму за півтора року війни, нагадує Reuters.

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Також напередодні міністерство оборони РФ заявило про збиття у ніч на п'ятницю запущеної Україною ракети над Калузькою областю, що межує з Московською областю.

Хоч про руйнування чи пошкодження не повідомлялося, але російські аеропорти на кілька годин призупинили обслуговування й прийом рейсів.

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Україна майже ніколи публічно не бере на себе відповідальність за атаки на території Росії або на підконтрольній Росії території України, але в останні місяці визнає, що знищення російської військової інфраструктури допомагає Києву вести контрнаступ. 

В Москву та Підмосков'я знову поцілили безпілотники

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