  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Атака на Севастополь: пошкоджено два кораблі і завод

Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

Під ракетний удар потрапив "Севастопольський морський завод", стверджують в міноборони РФ. Також там заявили про атаку морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ.

https://p.dw.com/p/4WGY6
Пожежа у Севастополі, фото з архіву
Пожежа у Севастополі, фото з архівуФото: REUTERS

В ніч на середу, 13 вересня, по окупованому Севастополю було завдано ракетного удару, заявило міністерство оборони Росії. Також, за твердженнями росіян, три безекіпажні катери атакували групу кораблів Чорноморського флоту РФ.

В російському оборонному відомстві кажуть, що для атаки по суднобудівному "Севастопольському морському заводу" було використано десять крилатих ракет, сім з яких нібито збили засоби протиповітряної оборони.

Читайте також: Одразу 42 дрони: окупанти в Криму нарікають на масовану атаку БпЛА

"Внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", - заявили в міноборони РФ.

Читайте також: Україна відбила в Росії "вишки Бойка" - ГУР

Своєю чергою очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що внаслідок атаки на заводі спалахнула пожежа. За його словами, постраждало 24 людини.

Офіційні представники України наразі не коментували ситуацію.

Читайте також: Москва заявила про атаку ракет та дронів по Криму

Крим без туристів: що відбувається на півострові

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський наказав перевірити рішення ВЛК з початку війни

Конфлікти12 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine Krieg Kämpfe bei Bachmut Ukraine Krieg Kämpfe bei Bacahmut

Німецький експерт Карло Масала: Черговий наступ буде навесні

Німецький експерт Карло Масала: Черговий наступ буде навесні

Конфлікти12 вересня 2023 р.
Німецькі газети

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Політика11 вересня 2023 р.
external

Як війна вплинула на домашнє насильство в Україні

Як війна вплинула на домашнє насильство в Україні

Конфлікти11 вересня 2023 р.05:51 хв.
external

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Панорама11 вересня 2023 р.01:44 хв.
Рішення за запитом про екстрадицію у кожному конкретному випадку розглядається в суді

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Конфлікти11 вересня 2023 р.
Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
На головну сторінку