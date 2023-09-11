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Україна відбила в РФ "вишки Бойка" - ГУР

Степан Смишляєв
11 вересня 2023 р.

Спецпризначенці ГУР міноборони встановили контроль над чотирма установками у північно-західній частині Чорного моря. В рамках операції їм далося захопити "цінні трофеї" і відбити атаку російського літака.

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Бурова газова установка в Чорному морі
Спецпризначенці ГУР міноборони встановили контроль над "вишками Бойка" у північно-західній частині Чорного моряФото: picture-alliance/dpa

Підрозділи головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України провели "унікальну операцію" і повернули контроль над так званими "вишками Бойка" - буровими газовидобувними платформами "Петро Годованець" та "Україна", а також самопідіймальними буровими установками "Таврида" і "Сиваш", повідомили у ГУР у понеділок, 11 вересня.

Ці установки розташовано у північно-західній частині Чорного моря, між північно-західним узбережжям окупованого Криму, островом Зміїний і узбережжям Одещини і Миколаївщини.

"Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС (радіолокаційних станцій. - Ред.)", - зауважили в українській розвідці.

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Спецпризначенці захопили "цінні трофеї"

В рамках операції спецпризначенцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Нева", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими підрозділами на катерах та російським винищувачем Су-30. "Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити", - зауважили в ГУР.

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