"Треба діяти негайно": як Захід реагує на удар РФ по Україні

Масована російська атака 2 січня - воєнний злочин, за який Путін мусить бути покараним. Україна здатна його зупинити, якщо її негайно посилити озброєнням і новими системами ППО. Так вважають західні політики й дипломати.

Після масованого удару РФ по Україні у вівторок, 2 січня, в Організації Об'єднаних Націй "нагадали" Росії, що "невибіркові удари та обстріли мирного населення й цивільної інфраструктури суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом".

У своїй заяві гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун також підтвердила зобов'язання "продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням РФ".

Своєю чергою генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зауважила, що навмисні обстріли цивільних осіб та об'єктів є не просто порушенням міжнародного права, а воєнним злочином.

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Реакція США, Британії та ЄС на російський удар

Посолка США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що російський президент Володимир Путін розпочав 2024 рік запуском ракет по Києву. "Терміново й критично - підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна тут", - написала вона в соціальній мережі Х.

Посол Великобританії Мартін Гарріс висловив переконання, що дії РФ "лише зміцнюють рішучість українців захищати свою землю і свободу", та запевнив Україну в підтримці.

Посолка Європейського Союзу Катаріна Матернова наголосила, що "Україна зараз потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя". Дипломатка також пообіцяла, що "Росія буде притягнута до відповідальності".

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"Озброїти Україну, зупинити та покарати Путіна"

Посолка Естонії Аннелі Колк висловила впевненість в тому, що українці здатні зупинити "боягузливу терористичну Росію, яка цілиться в цивільних". Для уможливлення цього вона закликала якнайшвидше озброїти Україну.

Президент Естонії Алар Каріс назвав російську масовану ракетну атаку проти цивільного населення злочином проти людяності, запевнивши, що той не залишиться безкарним у міжнародному трибуналі. Він зауважив, що системи протиповітряної оборони (ППО), надані Заходом Україні, "роблять свою роботу, допомагаючи рятувати життя" та закликав "перейти на новий виток у підтримці України".

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Україна потребує негайного посилення ППО

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що "українці творять дива з ППО, яку надав Захід", але наголошує, що потрібно надати більше систем. "ППО для України - негайно!", - написав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також зазначив, що українська ППО працює добре, але Україна потребує більшої допомоги. "Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно", - написав він.

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"Захід не втомиться допомагати Україні"

Президентка сусідньої до України Молдови Мая Санду підкреслила, що для захисту українцями свого суверенітету та народу "вирішальне значення має безперервна міжнародна підтримка".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що "лицемірна Росія, яка звинувачує інших у геноциді, а сама бомбить цивільні об'єкти та вбиває невинних", хоче, щоб Захід "втомився від війни і махнув рукою на українців". "Цього не станеться. Ні цього року, ні будь-коли", - пообіцяв він.

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