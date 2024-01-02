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РФ ударила "Кинджалами" по Харкову: десятки поранених

Віолетта Чайковська
2 січня 2024 р.

Вранці 2 січня Росія завдала ударів ракетами "Кинджал" по житловій забудові в центрі Харкова. Загинула жінка, десятки людей поранені. Серед госпіталізованих є діти та люди з тяжкими травмами.

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Наслідки удару по Харкову 30 грудня 2023 року
Наслідки удару по Харкову 30 грудня 2023 рокуФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Зранку в вівторок, 2 січня, російські війська завдали ракетних ударів по Харкову.

"Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. За його попередньою інформацією, РФ била ракетами "Кинджал".

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що Росія вдарила по Харкову "Кинджалами". "Окупанти завдали щонайменше шість ракетних ударів по Шевченківському району міста", - розповів він.

За його словами, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.  

Станом на 10:00 відомо про одну загиблу жінку та 41 постраждалу людину. Двоє з поранених - діти, яких госпіталізували. Всього до лікарень доставили 17 потерпілих. Четверо з них - у важкому стані. 

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Україну ударними дронами, а зранку - ракетами

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