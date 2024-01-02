В РФ заявили про ракетну атаку на Бєлгород і постраждалих

За твердженням російської влади, у вівторок над Бєлгородcькою областю збили 17 ракет РСЗВ "Вільха". Також повідомляється про одного загиблого і сімох постраждалих.

Міністерство оборони Росії і губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджують, що протягом вівторка, 2 січня, по регіону було завдано декількох ракетних ударів. Російське оборонне відомство каже, що йдеться про удари із застосуванням ракет української реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Вільха".

За їхніми твердженнями, близько 12:00 за місцевим часом в регіоні система протиповітряної оборони збила чотири цілі, близько 13:00 - ще п'ять. Ще одна атака, як стверджується, сталася близько 14:30, повідомляється про збиття восьми ракет.

В російському міноборони не кажуть про наслідки цих обстрілів, в той час як Гладков стверджує, що загалом внаслідок атак загинув один чоловік, ще семеро людей - зазнали поранень.

Як пише російське державне медіа "РИА "Новости", влада Бєлгорода вирішила скоротити рейси громадського транспорту, людей просять за можливості залишатися вдома і не виходити на вулицю.

Російське міноборони традиційно звинуватило у атаці "київський режим".

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Друга атака на Бєлгород за тиждень

Це не перша атака на Бєлгородську область, про яку повідомляє російська сторона після масованих повітряних ударів по Україні. Попередня відбулася 30 грудня, на наступний день після найбільшої атаки військ РФ на українські міста.

Тоді в російському міноборони назвали атаку "невибірковим комбінованим ударом" із застосуванням двох ракет РСЗВ "Вільха" із касетною бойовою частиною, а також реактивних снарядів Vampire чеського виробництва. За словами Гладкова, внаслідок удару загинули 22 людини, ще 109 - були поранені.

Низка ЗМІ із посиланням на джерела в спецслужбах повідомили, що метою атаки були військові об'єкти в кількох російських містах, а також поклали відповідальність за численні жертви на невдалу роботу російської ППО. Пізніше у головному управління розвідки міністерства оборони України повідомили, що під часу удару по Бєлгороду був ліквідований офіцер Слідчого комітету РФ.