Макрон сказав, коли Захід може відправити війська в Україну

Президент Франції Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну, якщо Росія прорве лінію оборони на фронті, а офіційний Київ звернеться з таким запитом.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну, якщо Росія прорве лінію оборони на фронті, а офіційний Київ звернеться з відповідним запитом до партнерів. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Economist, яке було опубліковано у четвер, 2 травня.

"Я нічого не виключаю, тому що ми стикаємося з кимось, хто нічого не виключає", - сказав Макрон, коментуючи свої попередні цьогорічні заяви, у яких він не виключав відправку західних військ в Україну.

За словами президента Франції, "якщо Росія вирішила піти далі, ми в будь-якому випадку повинні будемо поставити собі питання" про відправку військ. Він наголосив, що його відмова виключити такий крок можна вважати "стратегічним тривожним дзвоником" для партнерів.

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Також Макрон назвав Росію "силою регіональної дестабілізації" та "загрозою безпеці європейців". "У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде. Хто може робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться? Якою буде безпека для інших сусідніх країн, Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших?", - зазначив Макрон.

Попередні заяви Макрона

26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно". ЗМІ запитали у президента Франції, що означають його слова, на що він відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія.

Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, заявив, що "у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території". За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації".

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Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими. "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився.

В інтерв'ю газеті Le Parisien, опублікованому 16 березня, Макрон повторив свою заяву щодо можливого розгортання західних сухопутних військ в Україні. За його словами, "операції на землі" можуть знадобитися у якийсь момент "для протидії російським силам". Однак, зазначив Макрон, він не хоче цього і не проявлятиме ініціативу.