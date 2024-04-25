"Європа може загинути": Макрон закликав посилити оборону

Головна небезпека для європейської безпеки - це війна РФ проти України, заявив президент України Еммануель Макрон. Росія не повинна виграти цю "агресивну війну", додав він.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європа зіткнулася з екзистенційною загрозою через війну РФ проти України, закликавши континент ухвалити "надійну" оборонну стратегію, що стати менш залежними від США. Відповідну заяву він зробив у четвер, 25 квітня, під час промови в університеті Сорбонна в Парижі.

"Існує ризик, що наша Європа може загинути. Ми не готові протистояти ризикам", - цитує Макрона агенція Reuters. За його словами, протягом наступного десятиліття існує величезний ризик того, що Європа буде ослаблена або навіть відкинута назад.

Макрон наголосив, що континент опинився в "оточенні" з боку інших регіональних держав, зокрема, вказавши на ризик отримання Іраном ядерної зброї.

Макрон: РФ не має виграти війну проти України

Неодмінною умовою європейської безпеки, за словами французького лідера, є недопущення того, щоб Росія виграла "агресивну війну проти України". Макрон охарактеризував поведінку Росії після її вторгнення в Україну як "безгальмівну", наголосивши, що вже не зрозуміло, на що ще здатна Москва у своїй агресії, пише агенція AFP.

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Макрон закликав до створення "потужної Європи", яка "користується повагою, гарантує свою безпеку" і відновлює "стратегічну автономію". Макрон наголосив, що в минулому Європа була надмірно залежною від Москви в питаннях енергетики і від США - в питаннях безпеки. "Ми повинні побудувати цю стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе", - сказав Макрон, додавши, що Європа не може бути "васалом" Сполучених Штатів.

Зміна правил торгівлі

Крім того, Макрон закликав до "перегляду" торговельної політики ЄС з метою захисту європейських інтересів. Він звинуватив Китай і США в тому, що вони більше не поважають правила глобальної торгівлі. "Це не може працювати, якщо ми єдині в світі, хто поважає правила торгівлі - в тому вигляді, як вони були написані 15 років тому - якщо китайці і американці більше не поважають їх, субсидуючи критичні сектори економіки", - заявив Макрон.

За його словами, Європа ризикує відстати в економічному плані. При цьому французький лідер закликав зменшити бюрократичну тяганину для малого та середнього бізнесу.

Посилення співпраці в оборонній сфері

Водночас Макрон закликав до посилення потенціалу кібербезпеки Європи, тісніших оборонних зв'язків з Великобританією після Brexit та створення європейської академії для підготовки військових офіцерів. "Немає оборони без оборонної промисловості... ми мали десятиліття нестачі інвестицій", - сказав він, додавши, що європейці повинні віддавати перевагу купівлі європейської військової техніки.

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