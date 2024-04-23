ЄП підтримав безмитну торгівлю з Україною, але з обмеженнями

Євродепутати підтримали продовження лібералізації торгівлі ЄС з Україною до 2025 року. Але за умови, що мита почнуть діяти знову, якщо обсяг імпорту "чутливої" агропродукції перевищить показники трьох попередніх років.

Європарламент схвалив оновлену пропозицію Єврокомісії подовжити призупинення імпортних мит та квот на українські товари до червня 2025 року. За цей документ, доповнений обмеженнями для сільськогосподарської продукції, проголосувало 428 євродепутатів, 131 законодавець висловився "проти", 44 - утрималися. Голосування відбулося у вівторок, 23 квітня, у Страсбурзі.

Агресивна війна, розв’язана Росією, мала серйозний негативний вплив на здатність України торгувати зі світом, бо внаслідок російських атак було знищено значну кількість виробничих потужностей і обмежено доступ до транспортних маршрутів, зазначається у поправках Європарламенту до пропозиції Єврокомісії. Євродепутати вважають, що "для пом'якшення негативних економічних наслідків загарбницької війни Росії проти України" і для підтримки українського населення "необхідно та доцільно продовжувати стимулювати торговельні потоки та надавати пільги у формі заходів лібералізації торгівлі для всіх товарів" з України.

ЄС захищатиме свій агроринок від "чутливої продукції" з України

Проте текст пропозиції, ухваленої Європарламентом, передбачає низку торговельних обмежень для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Зокрема, у випадках, коли на ринку ЄС чи однієї або кількох країн-членів виникнуть проблеми через надмірний імпорт української агропродукції, наприклад, пшениці Єврокомісія вживатиме "швидких кроків і застосовуватиме заходи, які вважатиме за потрібне".

Для захисту європейського ринку від конкуренції деякої "чутливої" сільськогосподарської продукції з України, йдеться про птицю, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудзу та мед, Європарламент вважає за доцільне застосувати "механізм автоматичного екстреного гальмування", який запропонувала Єврокомісія.

У випадку, якщо імпорт згаданої агрородукції перевищуватиме показники середнього обсягу імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом 2022-го та 2023 років, тарифи та мита на неї можуть бути знову запущені в дію. Окрім того, Європарламент нагадав про "тверді зобов’язання" Єврокомісії "вжити відповідних заходів, якщо відбудеться різке зростання імпорту української пшениці". Євродепутати також вважають, що, "беручи до уваги кандидатський статус України на членство в ЄС", Єврокомісія повинна почати роботу над "програмою реструктуризації українського аграрного сектору".

Чому за торговельні пільги для України голосували двічі

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у червні 2022 року ЄС запровадив автономні торговельні пільги, які дозволяють безмитний доступ усіх українських товарів до ЄС. 5 червня нинішнього року дія безмитного торговельного режиму завершується. І країни-члени вели непрості дискусії щодо його поновлення до 2025 року. Головною причиною затяжних переговорів став імпорт сільськогосподарської продукції з України, який, на думку деяких країн-членів, негативно впливав на їх внутрішній ринок та місцевий агробізнес.

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У березні під час тристоронніх переговорів Європарламент та Європейська Рада за посередництва Єврокомісії досягли попередньої згоди подовжити безмитну торгівлю з Україною за умови, що Єврокомісія оперативно реагуватиме у тих випадках, коли імпорт сільгосппродукції з України спричинить викривлення на ринках країн-членів ЄС. Механізм екстреного гальмування імпорту "чутливої" агропродукції мав застосуватися з огляду на показники 2022 та 2023 років. Цю пропозицію Європарламент підтримав під час березневої сесії.

Проте на вимогу Польщі та Франції ця домовленість була переглянута. Варшава та Париж наполягали, щоб при обчислюванні дозволених показників імпорту української агропродукції враховувалися дані ще й за довоєнний 2021 рік, тобто коли на товари з Україною не діяв пільговий режим, а отже і обсяг українського імпорту був відносно невисоким. Оскільки цю пропозицію критикували Німеччина, Нідерланди та країни Балтії, було знайдено компроміс - брати до уваги лише другу половину 2021 року.

Чому було важливо встигнути проголосувати

Нинішня квітнева сесія Європарламенту - остання перед виборами, які мають пройти у ЄС на початку червня. Тож це був і останній шанс для євродепутатів проголосувати за продовження терміну дії безмитної торгівлі до того, як відбудеться перезавантаження складу керівних органів євроінституцій. Тепер пропозицію щодо подовження торговельних преференцій для України повинна офіційно затвердити Європейська Рада, і він має набути чинності відразу після 5 червня 2024 року.